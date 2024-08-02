Обвиняемая в жестоком убийстве сына ждет поездки на психиатрическую экспертизу

12 июля рано утром бездомный нашел на контейнерной площадке в одном из дворов на улице Монастырской чемодан с телом 9-летнего сына Шатовой. Было возбуждено уголовное дело. Изначально после задержания женщина не признавала вину. Однако после исследования на полиграфе женщина заявила, что задушила своего ребенка. Следствием было установлено, что в ночь с 11 на 12 июля 2024 года Шатова, находясь в своей квартире в Мотовилихе, задушила шнуром для зарядки смартфона своего 9-летнего сына, после чего нанесла ему посмертные колото-резаные раны. Для того, чтобы скрыть следы преступления женщина в чемодане перевезла через весь город ночью тело ребенка к мусорным контейнерам в Ленинском районе.