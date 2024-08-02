Обвиняемая в жестоком убийстве сына ждет поездки на психиатрическую экспертизу

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Ирина Шатова, признавшая вину в жестоком убийстве сына, ожидает этапа из Перми в другой регион для прохождения комплексной психолого-психиатрической экспертизы, стало известно журналисту Properm.ru. Сейчас она находится в пермском СИЗО-5.
В СУ СКР по Пермскому краю официально подтверждают, что следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел назначил Шатовой комплексную экспертизу. Ее проведут за пределами региона, в одном из ведущих институтов страны, конкретная клиника не называется. По информации журналиста Properm.ru от достоверных источников, Шатову направят в ФГБУ «Национальный медицинский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» Министерства здравоохранения РФ.
15 июля Ленинский районный суд отправил Ирину Шатову под арест в СИЗО на срок до 12 сентября. Ее задержали 13 июля на чердаке здания гостиницы на Бульваре Гагарина, где она пряталась от правоохранителей.
12 июля рано утром бездомный нашел на контейнерной площадке в одном из дворов на улице Монастырской чемодан с телом 9-летнего сына Шатовой. Было возбуждено уголовное дело. Изначально после задержания женщина не признавала вину. Однако после исследования на полиграфе женщина заявила, что задушила своего ребенка. Следствием было установлено, что в ночь с 11 на 12 июля 2024 года Шатова, находясь в своей квартире в Мотовилихе, задушила шнуром для зарядки смартфона своего 9-летнего сына, после чего нанесла ему посмертные колото-резаные раны. Для того, чтобы скрыть следы преступления женщина в чемодане перевезла через весь город ночью тело ребенка к мусорным контейнерам в Ленинском районе.