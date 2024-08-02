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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Опубликованы фото с места ДТП с поездом и грузовым автомобилем в Прикамье

Опубликованы фото с места ДТП с поездом и грузовым автомобилем в Прикамье

2 августа 2024, 06:34
Фото: Telegram-канал «СвЖД новости»
Авария произошла сегодня утром, пострадал мужчина. Возбуждено уголовное дело.
Сюжет
Дтп

В сети появились фото с места ДТП в Горнозаводском районе Пермского края. Сегодня утром, 2 августа, здесь, на железнодорожном перегоне станций Усть-Тискос — Европейская столкнулись большегруз и пассажирский поезд №11 «Новый Уренгой — Москва».

Фото: Telegram-канал «СвЖД новости»

В результате ДТП поврежден автомобиль, водителю оказывается медицинская помощь. Инфраструктура железнодорожного транспорта повреждений не получила. Проводится комплекс проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте происшествия работают следователи СК.

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#Происшествия#Общество#Дтп#Пермь#Авария#Железная дорога#Поезд#Свжд
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