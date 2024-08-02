Опубликованы фото с места ДТП с поездом и грузовым автомобилем в Прикамье

В сети появились фото с места ДТП в Горнозаводском районе Пермского края. Сегодня утром, 2 августа, здесь, на железнодорожном перегоне станций Усть-Тискос — Европейская столкнулись большегруз и пассажирский поезд №11 «Новый Уренгой — Москва».