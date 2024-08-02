Опубликованы фото с места ДТП с поездом и грузовым автомобилем в Прикамье

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В сети появились фото с места ДТП в Горнозаводском районе Пермского края. Сегодня утром, 2 августа, здесь, на железнодорожном перегоне станций Усть-Тискос — Европейская столкнулись большегруз и пассажирский поезд №11 «Новый Уренгой — Москва».
В результате ДТП поврежден автомобиль, водителю оказывается медицинская помощь. Инфраструктура железнодорожного транспорта повреждений не получила. Проводится комплекс проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте происшествия работают следователи СК.