Пенсионер из Прикамья боролся со скукой с помощью стрельбы по чужой машине

Владелица машины не сразу поняла, откуда появляются множественные сколы на кузове и стекле ее автомобиля. Сначала она пыталась подкрашивать повреждения, однако их становилось все больше. Тогда девушка заказала экспертизу, которая показала, что сколы являются результатом стрельбы из «пневматики». Оказалось, что сосед регулярно обстреливал машину из окна своей квартиры.