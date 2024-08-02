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Published Сегодня, 08:58

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Суд взыскал с пенсионера из Прикамья 180 тысяч рублей за стрельбу по чужому авто

Пенсионер из Прикамья боролся со скукой с помощью стрельбы по чужой машине

2 августа 2024, 08:58
Фото: ideogram.ai

Суд взыскал с пенсионера из Прикамья 180 тысяч рублей за стрельбу по чужому авто

Для нарушения закона мужчина использовал пневматическую винтовку.

Пожилой житель Краснокамского городского округа стрелял по автомобилю Chevrolet Aveo из пневматической винтовки. Пенсионер делал это на протяжении долгого времени, иномарка была припаркована недалеко от его дома.

Владелица машины не сразу поняла, откуда появляются множественные сколы на кузове и стекле ее автомобиля. Сначала она пыталась подкрашивать повреждения, однако их становилось все больше. Тогда девушка заказала экспертизу, которая показала, что сколы являются результатом стрельбы из «пневматики». Оказалось, что сосед регулярно обстреливал машину из окна своей квартиры.

Девушка обратилась в Краснокамский городской суд. После уточнения всех обстоятельств исковые требования были удовлетворены. 26 июля текущего года суд постановил взыскать с пенсионера стоимость ущерба, причиненного повреждением автомобиля, расходы по оплате экспертизы, а также судебные издержки на общую сумму немногим более 180 тыс. рублей. Решение еще не вступило в законную силу.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Стрелок#Пенсионер#Стрельба из пневматики#Пневматика
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