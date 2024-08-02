Пенсионер из Прикамья боролся со скукой с помощью стрельбы по чужой машине

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Пожилой житель Краснокамского городского округа стрелял по автомобилю Chevrolet Aveo из пневматической винтовки. Пенсионер делал это на протяжении долгого времени, иномарка была припаркована недалеко от его дома.
Владелица машины не сразу поняла, откуда появляются множественные сколы на кузове и стекле ее автомобиля. Сначала она пыталась подкрашивать повреждения, однако их становилось все больше. Тогда девушка заказала экспертизу, которая показала, что сколы являются результатом стрельбы из «пневматики». Оказалось, что сосед регулярно обстреливал машину из окна своей квартиры.
Девушка обратилась в Краснокамский городской суд. После уточнения всех обстоятельств исковые требования были удовлетворены. 26 июля текущего года суд постановил взыскать с пенсионера стоимость ущерба, причиненного повреждением автомобиля, расходы по оплате экспертизы, а также судебные издержки на общую сумму немногим более 180 тыс. рублей. Решение еще не вступило в законную силу.