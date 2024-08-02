Пермский филиал «Т Плюс» собирается взыскать с пермского храма почти 100 тысяч рублей

Во вторник, 30 июля, ПАО «Т Плюс» подало иск в Арбитражный суд Пермского края к Храму-часовне святителя Стефана Великопермского. Судебная документация указывает на сумму иска в размере 97,9 тыс. рублей. Заявление было рассмотрено и принято к производству 31 июля, сообщает «Ъ-Прикамье».