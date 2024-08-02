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Published Сегодня, 05:55

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Пермский филиал «Т Плюс» хочет взыскать с пермского храма почти 100 тыс. рублей

Пермский филиал «Т Плюс» собирается взыскать с пермского храма почти 100 тысяч рублей

2 августа 2024, 05:55
Фото: Google maps

Пермский филиал «Т Плюс» хочет взыскать с пермского храма почти 100 тыс. рублей

В учреждении согласились с требованиями компании.

Во вторник, 30 июля, ПАО «Т Плюс» подало иск в Арбитражный суд Пермского края к Храму-часовне святителя Стефана Великопермского. Судебная документация указывает на сумму иска в размере 97,9 тыс. рублей. Заявление было рассмотрено и принято к производству 31 июля, сообщает «Ъ-Прикамье».

В храме изданию прокомментировали ситуацию. В учреждении сказали, что согласны с требованиями компании теплоснабжения, и что задолженность храм планирует погасить.

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#Пермский край#Арбитражный суд#Теплоснабжение#Т плюс#Задолженность#Properm.ru#ПАО#Храм-часовня#Святитель Стефан Великопермский#Исковое дело
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