Пермский филиал «Т Плюс» собирается взыскать с пермского храма почти 100 тысяч рублей

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Во вторник, 30 июля, ПАО «Т Плюс» подало иск в Арбитражный суд Пермского края к Храму-часовне святителя Стефана Великопермского. Судебная документация указывает на сумму иска в размере 97,9 тыс. рублей. Заявление было рассмотрено и принято к производству 31 июля, сообщает «Ъ-Прикамье».
В храме изданию прокомментировали ситуацию. В учреждении сказали, что согласны с требованиями компании теплоснабжения, и что задолженность храм планирует погасить.