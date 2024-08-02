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Пермский фонд помощи животным обвиняют в том, что он воровал собак

Пермский фонд помощи животным обвиняют в том, что он воровал собак

2 августа 2024, 07:56
Фото: kandinsky
Владельцы двух собак требуют вернуть им питомцев.

В Свердловский районный суд Перми подали два иска к фонду помощи животным «Станция скорой помощи» с требованием вернуть удерживаемых там собак. В одном иске фигурирует той-терьер, в другом — амстафф, рассказали Properm.ru в пресс-службе суда.

На фонд помощи пожаловалась жительница Перми и мужчина из Татарстана. Собака первой — молодой той-терьер — получил серьезные травмы, однако все ветеринарные клиники города отказались от лечения животного. В связи с чем женщина обратилась к специалисту-ветеринару, передала собаку и документы на нее, заплатив лечение. Ветврач через несколько дней перестал выходить на связь, а позднее женщина нашла в соцсетях фотографии с ее питомцем и посты с просьбой скинуться неравнодушным на лечение собаки. Пермячка требует от организации вернуть той-терьера и заплатить ей 150 тыс. рублей. Судебное заседание назначено на 22 августа.

Иск жителя Татарстана будут рассматривать 10 августа. У мужчины произошла похожа ситуация — его армстафф также попал в «Станцию скорой помощи» и не вернулся домой. Владелец требует взыскать по 1,3 тыс. рублей за каждый день удержания.

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#Суд#Собаки#Животные#Ветеринар#Ветеринария
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