Пермский фонд помощи животным обвиняют в том, что он воровал собак

На фонд помощи пожаловалась жительница Перми и мужчина из Татарстана. Собака первой — молодой той-терьер — получил серьезные травмы, однако все ветеринарные клиники города отказались от лечения животного. В связи с чем женщина обратилась к специалисту-ветеринару, передала собаку и документы на нее, заплатив лечение. Ветврач через несколько дней перестал выходить на связь, а позднее женщина нашла в соцсетях фотографии с ее питомцем и посты с просьбой скинуться неравнодушным на лечение собаки. Пермячка требует от организации вернуть той-терьера и заплатить ей 150 тыс. рублей. Судебное заседание назначено на 22 августа.