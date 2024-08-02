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Posted 2 августа, 10:19

Published 2 августа, 10:19

Modified 2 августа, 10:21

Updated 2 августа, 10:21

Пермяка арестовали за демонстративное курение на крыльце судебного участка

2 августа 2024, 10:19

За курение на крыльце судебного участка жителя Перми арестовали на пять суток

На просьбу прекратить курить от пристава мужчина ответил отказом.

Пермяка арестовали на пять суток за курение на крыльце судебного участка мировых судей Мотовилихинского района. Как сообщают в пресс-службе ГУ ФССП по Пермскому краю, свои действием мужчина нарушил Правила прибывания посетителей на территории госучреждения.

Когда к жителю краевой столицы обратился пристав с просьбой прекратить противоправное деяние, нарушитель ответил отказом. Во время судебного разбирательства выяснилось, что 40-летний гражданин не первый раз предстает перед «слугами Фемиды» за неисполнение распоряжений судебного пристава по обеспечения установленного порядка деятельности судов.

Мужчина ранее уже был оштрафован на 1 тыс. рублей. Причиной тому стало игнорирование требования судьи перестать нецензурно выражаться в ходе рассмотрения дела об административного нарушения. «В этот раз за повторное совершение сходного проступка правовому нигилисту было назначено наказание в виде ареста сроком на 5 суток.Из зала суда мужчина был направлен в спецприемник, где будет отбывать положенное наказание и размышлять о своем поведении», — сообщили в федеральной службы.

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