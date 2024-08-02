Пермяка арестовали за демонстративное курение на крыльце судебного участка

Posted 2 августа, 10:19
Published 2 августа, 10:19
Modified 2 августа, 10:21
Updated 2 августа, 10:21
Пермяка арестовали на пять суток за курение на крыльце судебного участка мировых судей Мотовилихинского района. Как сообщают в пресс-службе ГУ ФССП по Пермскому краю, свои действием мужчина нарушил Правила прибывания посетителей на территории госучреждения.
Когда к жителю краевой столицы обратился пристав с просьбой прекратить противоправное деяние, нарушитель ответил отказом. Во время судебного разбирательства выяснилось, что 40-летний гражданин не первый раз предстает перед «слугами Фемиды» за неисполнение распоряжений судебного пристава по обеспечения установленного порядка деятельности судов.
Мужчина ранее уже был оштрафован на 1 тыс. рублей. Причиной тому стало игнорирование требования судьи перестать нецензурно выражаться в ходе рассмотрения дела об административного нарушения. «В этот раз за повторное совершение сходного проступка правовому нигилисту было назначено наказание в виде ареста сроком на 5 суток.Из зала суда мужчина был направлен в спецприемник, где будет отбывать положенное наказание и размышлять о своем поведении», — сообщили в федеральной службы.