Пермяка арестовали за демонстративное курение на крыльце судебного участка

Мужчина ранее уже был оштрафован на 1 тыс. рублей. Причиной тому стало игнорирование требования судьи перестать нецензурно выражаться в ходе рассмотрения дела об административного нарушения. «В этот раз за повторное совершение сходного проступка правовому нигилисту было назначено наказание в виде ареста сроком на 5 суток.Из зала суда мужчина был направлен в спецприемник, где будет отбывать положенное наказание и размышлять о своем поведении», — сообщили в федеральной службы.