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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Пермяки стали свидетелями сильнейшего ливня

Пермяки стали свидетелями сильнейшего ливня

2 августа 2024, 16:03
Фото: телеграмм-канал METEOCLUB PERM
Кроме того, засняли формирование смерча над домами.

Сильный ливень прошел вечером узкой полосой через центр Перми. Ширина зоны осадков — не более 4 километров, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.

Зона максимальной интенсивности осадков смещалась от Паркового до Мотовилихинских заводов. В центре города были затоплены парковки. В соцсетях появилось видео, где в автобусах двух маршрутов стоит вода.

В то же время, в Закамске осадков не наблюдалось вовсе.

Кроме того, в пригородах Перми было снято видео, в котором заснято явление, напоминающее формирование смерча.

#Общество#Пермь#Погода
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