Пермяки стали свидетелями сильнейшего ливня

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Сильный ливень прошел вечером узкой полосой через центр Перми. Ширина зоны осадков — не более 4 километров, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.
Зона максимальной интенсивности осадков смещалась от Паркового до Мотовилихинских заводов. В центре города были затоплены парковки. В соцсетях появилось видео, где в автобусах двух маршрутов стоит вода.
В то же время, в Закамске осадков не наблюдалось вовсе.
Кроме того, в пригородах Перми было снято видео, в котором заснято явление, напоминающее формирование смерча.