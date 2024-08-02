Полиция ищет сбежавшего виновника ДТП с поездом на перегоне в Пермском крае

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Полиция разыскивает виновника сегодняшнего ДТП с пассажирским поездом в Горнозаводском районе.
Как рассказали Properm.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, 62-летний мужчина скрылся с места аварии. Сотрудники полиции проводят комплекс розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения водителя и его задержание.
ДТП случилось утром 2 августа на железнодорожном перегоне станций Усть-Тискос — Европейская. В пассажирский поезд №11 «Новый Уренгой — Москва» въехал большегруз ЗИЛ. Краевые власти сообщали, что пострадал водитель грузового автомобиля. Позже очевидцы говорили журналистам 59.ru, что мужчина был пьян и сбежал. Правоохранительные органы организовали проверку.