Полиция ищет сбежавшего виновника ДТП с поездом на перегоне в Пермском крае

Как рассказали Properm.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, 62-летний мужчина скрылся с места аварии. Сотрудники полиции проводят комплекс розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения водителя и его задержание.