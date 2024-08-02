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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Полиция ищет сбежавшего виновника ДТП с поездом на перегоне в Пермском крае

Полиция ищет сбежавшего виновника ДТП с поездом на перегоне в Пермском крае

2 августа 2024, 10:55
Фото: Telegram-канал «СвЖД новости»
По неофициальной информации от пассажиров, мужчина был пьян.
Сюжет
Дтп

Полиция разыскивает виновника сегодняшнего ДТП с пассажирским поездом в Горнозаводском районе.

Как рассказали Properm.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, 62-летний мужчина скрылся с места аварии. Сотрудники полиции проводят комплекс розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения водителя и его задержание.

ДТП случилось утром 2 августа на железнодорожном перегоне станций Усть-Тискос — Европейская. В пассажирский поезд №11 «Новый Уренгой — Москва» въехал большегруз ЗИЛ. Краевые власти сообщали, что пострадал водитель грузового автомобиля. Позже очевидцы говорили журналистам 59.ru, что мужчина был пьян и сбежал. Правоохранительные органы организовали проверку.

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#Происшествия#Общество#Дтп#Пермь#Авария#Полиция#Железная дорога#Свжд#Свердловская железная дорога
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