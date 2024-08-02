РЭО: Главная причина навалов на контейнерных площадках — дефицит среди водителей

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, 85% жалоб, поданных посредством сервиса «РЭО Радар» (16+), содержат информацию о несвоевременном вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) и навалах на контейнерных площадках. Согласно нормам российского законодательства ответственность за содержание контейнерных площадок возложена на балансодержателей (органы местного самоуправления, управляющие компании, юрлица). Но на практике довольно часто этой работой занимаются сотрудники регоператоров, которые сталкиваются с недостатком кадров и нередко с выходом мусоровозов из строя. Регоператоры утверждают, что спецтехники не хватает из-за ее высокой стоимости и затруднений при ремонте, что относится главным образом к машинам зарубежного производства.
Как сообщает 56orb.ru, порядка 22 тысяч единиц техники привлечено к работе регоператоров. Потребность в мусоровозах в текущем году достигает 3275 единиц.
РЭО провел среди регоператоров опрос, в результате которого удалось выяснить, что свыше 60% из них испытывают нехватку водителей спецтехники.
По информации, представленной замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгением Кареловым, среди причин образования навалов следует упомянуть и слаборазвитую инфраструктуру по обращению с ТКО. В некоторых случаях мест накопления отходов попросту недостаточно, а органы местного самоуправления заявляют о нехватке средств на ликвидацию незаконных свалок.
Статистика сервиса «РЭО Радар» показывает, что с 1 января по 31 июля 2024 года в систему было направлено 12 389 сообщений. Среди них — 10 607 жалоб на несвоевременный вывоз ТКО и навалы на контейнерных площадках, 692 — на стихийные свалки, 180 — на незаконную утилизацию и возгорания на полигонах, 88 — на отсутствие необходимого количества контейнеров на специальных площадках.