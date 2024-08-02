РЭО: Главная причина навалов на контейнерных площадках — дефицит среди водителей

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, 85% жалоб, поданных посредством сервиса «РЭО Радар» (16+), содержат информацию о несвоевременном вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) и навалах на контейнерных площадках. Согласно нормам российского законодательства ответственность за содержание контейнерных площадок возложена на балансодержателей (органы местного самоуправления, управляющие компании, юрлица). Но на практике довольно часто этой работой занимаются сотрудники регоператоров, которые сталкиваются с недостатком кадров и нередко с выходом мусоровозов из строя. Регоператоры утверждают, что спецтехники не хватает из-за ее высокой стоимости и затруднений при ремонте, что относится главным образом к машинам зарубежного производства.