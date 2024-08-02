properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:34

Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

Семья из Прикамья стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»

Семья из Прикамья стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»

2 августа 2024, 03:34
Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина
В 2024 году пара отмечает 30-летие совместной жизни.

Победителем Всероссийского конкурса «Семья года» стала семья Шпак из Краснокамского округа. Пермяки одержали победу в номинации «Многодетная семья», сообщает глава Прикамья Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

В семье воспитываются девять детей. Как говорит мама Наталья Васильевна: трое кровных и шесть дарованных Господом. Мечта о многодетной семьи у женщины и ее супруга появилось после рождения первенца. Ранее Шпаки уже становились победителями конкурса «Лучшая замещающая семья» и полуфиналистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

— Фермерство стало их общим семейным делом, а дети с удовольствием ухаживают за животными. Есть у семьи Шпак и свои семейные традиции — совместные занятия творчеством с младшими ребятами, изучение истории родного края. В этом году семья Шпак отметит 30-летие совместной жизни, — рассказал губернатор в соцсетях.
Читайте также:
Брутальные мужчины и бабушки. В Перми требуются актеры для молодежной комедииНа пожаре в Нытве ребенок получил ожогиВ Прикамье продолжаются поиски мужчины, купавшегося в неположенном месте
#Краснокамск#Дети#Многодетная семья#Дмитрий махонин#Прикамье#Традиции#Семья года#Фермерство#Наталья Васильевна#30-летие
Подпишитесь
Фото. Опубликованы фото с места ДТП с поездом и грузовым автомобилем в Прикамье
Сегодня, 06:34
Пермский фонд помощи животным обвиняют в том, что он воровал собак
Сегодня, 07:56
Куда идти, если нет горячей воды и как сделать перерасчет? Инструкция для пермяка
Сегодня, 02:00
В Мотовилихе могут снести кинотеатр «Искра». Зачем?
Сегодня, 07:49
Оборонное предприятие Перми создаст общественное пространство на своей территории
Сегодня, 06:45
Движение поездов на севере Пермского края ограничено из-за ДТП
Сегодня, 05:47