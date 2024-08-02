Семья из Прикамья стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»

В семье воспитываются девять детей. Как говорит мама Наталья Васильевна: трое кровных и шесть дарованных Господом. Мечта о многодетной семьи у женщины и ее супруга появилось после рождения первенца. Ранее Шпаки уже становились победителями конкурса «Лучшая замещающая семья» и полуфиналистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».