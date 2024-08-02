Семья из Прикамья стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 03:36
Победителем Всероссийского конкурса «Семья года» стала семья Шпак из Краснокамского округа. Пермяки одержали победу в номинации «Многодетная семья», сообщает глава Прикамья Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
В семье воспитываются девять детей. Как говорит мама Наталья Васильевна: трое кровных и шесть дарованных Господом. Мечта о многодетной семьи у женщины и ее супруга появилось после рождения первенца. Ранее Шпаки уже становились победителями конкурса «Лучшая замещающая семья» и полуфиналистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».
— Фермерство стало их общим семейным делом, а дети с удовольствием ухаживают за животными. Есть у семьи Шпак и свои семейные традиции — совместные занятия творчеством с младшими ребятами, изучение истории родного края. В этом году семья Шпак отметит 30-летие совместной жизни, — рассказал губернатор в соцсетях.