Суд ограничил в родительских правах 21-летнюю мать из Пермского края

Также женщина в январе прошлого года оставила своего шестимесячного малыша в притоне без законного представителя. Полицейские доставили мальчика в краевой Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Сначала пермячка навещала своего ребенка, но позже прекратила. Попыток забрать сына из центра она не предпринимала.