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Суд ограничил в родительских правах 21-летнюю мать из Пермского края

Суд ограничил в родительских правах 21-летнюю мать из Пермского края

2 августа 2024, 06:21
Фото: Изображение Midjourney
Суд постановил ежемесячно взыскивать с пермячки алименты.

В Прикамье суд ограничил в родительских правах 21-летнюю мать. Женщина в 2020 году родила дочь, а через два года — сына. Позднее семью признали неблагополучной и поставили на учет в органах системы профилактики, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Выяснилось, что жительница региона не проживала с сыном по месту регистрации, ночевала у друзей, склонных к употреблению алкоголя и наркотиков. Указываются также факты оставления малыша с пьяным сожителем, допускающим грубое обращение с несовершеннолетним. Воспитывают и содержат старшую дочь прабабушка и прадедушка, у которых девочка постоянно проживает.

Также женщина в январе прошлого года оставила своего шестимесячного малыша в притоне без законного представителя. Полицейские доставили мальчика в краевой Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Сначала пермячка навещала своего ребенка, но позже прекратила. Попыток забрать сына из центра она не предпринимала.

Территориальное управление Минсоцразвития по Перми обратилось в суд с исковым заявлением об ограничении матери в родительских правах и взыскании алиментов. Суд удовлетворил заявленные требования. Дети подлежат передаче органу опеки и попечительства, так как мать ограничена в родительских правах, а сведения об отцах отсутствуют.

Суд постановил ежемесячно взыскивать с матери алименты в пользу детей до их совершеннолетия. Женщина попыталась обжаловать решение райсуда, посчитав его незаконным. Однако судебная коллегия по гражданским делам краевого суда не нашла оснований для отмены решения суда первой инстанции.

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#Суд#Наркотики#Пермский край#Алименты#Полиция#Родительские права#Профилактика#Алкоголь#Центр для несовершеннолетних#Минсоцразвитие#Опека и попечительство
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