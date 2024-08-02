У эмигрировавшего в Германию экс-депутата из Перми ищут имущество

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
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Updated Сегодня, 12:43
Арбитражный суд Пермского края продлил экс-депутату Пермской гордумы Сергею Захарову на полгода процедуру реализации имущества, следует из материалов дела. С ходатайством в суд вышел его финуправляющий Константин Доброскокин. Банкротство эмигрировавшему в Германию Захарову продлили до 9 января 2025 года.
Как указал в требованиях управляющий, «не все мероприятия процедуры реализации имущества должника завершены. А именно: не представлены государственными органами все ответы на запросы финансового управляющего, необходимо провести мероприятия по розыску имущества, оценку имущества должника, необходимо завершить мероприятия по реализации выявленного имущества должника». Суд также принял к производству ходатайство Доброскокина об истребовании у Захарова документов, в том числе, копии паспорта, банковских выписок, выписки из трудовой книжки, сведений о совершенных сделках и иных данных.
Сейчас у Захарова два кредитора. Это предпринимательница из Москвы Александра Поскребышева, купившая долг Захарова по банкротству «СМУ №34». Именно она и инициировала процедуру банкротства экс-депутата. Также суд принял к производству заявление о включении в реестр кредиторов от юриста Руслана Хамитова, которому Захаров не оплатил услуги на сумму 2,1 млн рублей. В июне финуправляющий экс-депутата опубликовал уведомление о том, что реестр кредиторов Захарова будет закрыт 25 августа.
В апреле 2022 года депутат Сергей Захаров сложил свои полномочия. Ранее он высказывался с осуждением специальной военной операции в социальных сетях, а затем переехал в Германию. В интервью разным СМИ он заявлял, что сейчас находится в немецком Дуйсбурге, откуда родом его супруга. Захаров до сложения полномочий пропустил шесть пленарных заседаний без уведомления и уважительных причин. Последнее время перед эмиграцией она занимался арендным бизнесом и основал экологическую некоммерческую организацию «Жизнь».
6,18 млн рублей с экс-депутата и эмигранта требует Александра Поскребышева, купившая долг Захарова перед предприятием с торгов. Из материалов суда известно, что в эту сумму входит беспроцентный заем на 2 млн рублей, полученный Захаровым в ООО «СМУ №34», которым он руководил, долги по аренде помещений и перед контрагентами.