Участник СВО и экс-депутат станет директором пермской школы

Сам экс-депутат косвенно и частично подтвердил эту информацию. «То что у меня есть намерение уйти в образование правда. И я его никогда не скрывал. У меня высшее педагогическое, я из семьи учителей и всегда плотно взаимодействовал со школами. По конкретному сроку и месту пока рано говорить», — рассказал Григоренко Properm.ru. Корреспондент направил запрос в мэрию Перми.