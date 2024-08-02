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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Участник СВО и экс-депутат станет директором пермской школы

Участник СВО и экс-депутат станет директором пермской школы

2 августа 2024, 11:49
Фото: соцсети Александра Григоренко
Какой именно — пока точно неизвестно.

Бывший депутат Заксобрания Прикамья и участник СВО Александр Григоренко станет директором одной из школ Перми. Сам он подтвердил Properm.ru намерение уйти в образование.

Сообщение о том, что Александр Григоренко станет руководителем школы №87, появилось в телеграм-канале «Погоны и галстуки». Якобы решение уже принято, а приказ будет подписан после 20 августа.

Сам экс-депутат косвенно и частично подтвердил эту информацию. «То что у меня есть намерение уйти в образование правда. И я его никогда не скрывал. У меня высшее педагогическое, я из семьи учителей и всегда плотно взаимодействовал со школами. По конкретному сроку и месту пока рано говорить», — рассказал Григоренко Properm.ru. Корреспондент направил запрос в мэрию Перми.

Александр Григоренко участвовал в СВО в качестве добровольца. Он был дважды ранен. В январе 2023 года его осколками ранило лицо. В июне того же года минометные осколки попали в руку и ногу, кисть пришлось ампутировать. Позже ему доставили протез.

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