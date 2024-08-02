«Уралкалий» — генеральный партнер XVIII Международного фестиваля «Звоны России»

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Завтра, 3 августа, в историко-архитектурном комплексе «Усолье Строгановское» города Березники пройдет XVIII Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России». «Уралкалий» стал генеральным партнером мероприятия. Фестиваль поддержан фондом грантов губернатора Пермского края и АНО «Центр культурно-просветительских программ Пермской митрополии» в рамках проекта «Мосты. Соединяем берега».
Для гостей «Звонов России» пройдут мастер-классы по колокольному искусству. Также можно будет посетить объекты историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское», интерактивные и познавательные площадки, арт-пространство с мастер-классами ремесленников и ярмарка.
Основным событием дня станет гала-концерт с участием лучших мастеров колокольных звонов из России и Белоруссии. Специальные гости фестиваля — Виктория и Антон Макарские.
Андрей Силаев, заместитель генерального директора — директор по безопасности ПАО «Уралкалий»:
— «Уралкалий» традиционно поддерживает события, направленные на сохранение культурного наследия. Усолье по праву можно назвать «Колокольной столицей Пермского края». Фестиваль «Звоны России» объединяет мастеров колокольных звонов, позволяет прикоснуться к уникальной традиции музыкального наследия, укрепляет духовные ценности.