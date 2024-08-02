«Уралкалий» — генеральный партнер XVIII Международного фестиваля «Звоны России»

Для гостей «Звонов России» пройдут мастер-классы по колокольному искусству. Также можно будет посетить объекты историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское», интерактивные и познавательные площадки, арт-пространство с мастер-классами ремесленников и ярмарка.