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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

«Уралкалий» — генеральный партнер XVIII Международного фестиваля «Звоны России»

«Уралкалий» — генеральный партнер XVIII Международного фестиваля «Звоны России»

2 августа 2024, 11:33
Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий»
Компания регулярно поддерживает события, направленные на сохранение культурного наследия Пермского края.

Завтра, 3 августа, в историко-архитектурном комплексе «Усолье Строгановское» города Березники пройдет XVIII Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России». «Уралкалий» стал генеральным партнером мероприятия. Фестиваль поддержан фондом грантов губернатора Пермского края и АНО «Центр культурно-просветительских программ Пермской митрополии» в рамках проекта «Мосты. Соединяем берега».

Для гостей «Звонов России» пройдут мастер-классы по колокольному искусству. Также можно будет посетить объекты историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское», интерактивные и познавательные площадки, арт-пространство с мастер-классами ремесленников и ярмарка.

Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий»

Основным событием дня станет гала-концерт с участием лучших мастеров колокольных звонов из России и Белоруссии. Специальные гости фестиваля — Виктория и Антон Макарские.

Андрей Силаев, заместитель генерального директора — директор по безопасности ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» традиционно поддерживает события, направленные на сохранение культурного наследия. Усолье по праву можно назвать «Колокольной столицей Пермского края». Фестиваль «Звоны России» объединяет мастеров колокольных звонов, позволяет прикоснуться к уникальной традиции музыкального наследия, укрепляет духовные ценности.
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