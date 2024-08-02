В Горнозаводском районе столкнулись поезд и грузовик, есть пострадавший

Как рассказали Properm.ru в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД России на транспорте, авария произошла в 7:35 на переезде перегона в Горнозаводском районе. Столкнулись пассажирский поезд и грузовой автомобиль. По предварительным данным транспортной полиции, пострадавших среди пассажиров нет. На место выехали оперативные службы, устанавливаются обстоятельства происшествия.