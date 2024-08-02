В Горнозаводском районе столкнулись поезд и грузовик, есть пострадавший

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Сегодня, 2 августа, около 08:00, в Горнозаводском районе Пермского края столкнулись автомобиль ЗИЛ с пассажирским поездом. Первым об этом сообщила «КП-Пермь», информацию подтвердили Properm.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По предварительной информации, в результате аварии пострадал только водитель большегруза.
Как рассказали Properm.ru в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД России на транспорте, авария произошла в 7:35 на переезде перегона в Горнозаводском районе. Столкнулись пассажирский поезд и грузовой автомобиль. По предварительным данным транспортной полиции, пострадавших среди пассажиров нет. На место выехали оперативные службы, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ситуацию прокомментировал и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Он написал в своем Telegram-канале, что среди пассажиров поезда №11 «Уренгой-Москва» пострадавших нет. Состав отогнан на станцию Европейская, власти организуют всю необходимую помощь.
По данным губернатора, пострадал водитель грузовика. «Краевому Минздраву поручил держать ситуацию на контроле, оперативно оказать помощь пострадавшему водителю грузовика и обеспечить транспортировку в больницу», — пишет Махонин. Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб во главе с первым заместителем начальника Свердловской ЖД.