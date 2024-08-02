В Красновишерске повысили цену на проезд в общественном транспорте

Ранее, 15 апреля, стоимость проезда до 37 руб. подняли в общественном транспорте Перми. А цена за пересадку теперь составляет 19 ₽. Также стоимость проезда до 35 руб. увеличили в Березниках. Повышение тарифа было связано с увеличением цен на зарплаты и топливо.