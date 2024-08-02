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В Красновишерске повысили цену на проезд в общественном транспорте

В Красновишерске повысили цену на проезд в общественном транспорте

2 августа 2024, 09:47
Фото: Изображение Midjourney
Новые тарифы вступят в силу уже с 1 августа.

Депутаты Красновишерска одобрили изменение тарифов на общественный транспорт на городских маршрутах. Информация об этом появилась в телеграм-канале органов муниципалитетов Прикамья «На местах».

Предельный тариф на перевозку одного пассажира составит 35 ₽. Стоимость перевозки багажа — 25% от стоимости билета. Ранее стоимость одного проезда составляла 30 руб.

Ранее, 15 апреля, стоимость проезда до 37 руб. подняли в общественном транспорте Перми. А цена за пересадку теперь составляет 19 ₽. Также стоимость проезда до 35 руб. увеличили в Березниках. Повышение тарифа было связано с увеличением цен на зарплаты и топливо.

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#Пермский край#Тарифы#Депутаты#Общественный транспорт#Красновишерск#Прикамье#Перевозки#Маршруты
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