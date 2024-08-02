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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В море около Сочи утонул 12-летний мальчик из Перми, уехавший на отдых с учительницей

В море около Сочи утонул 12-летний мальчик из Перми, уехавший на отдых с учительницей

2 августа 2024, 14:05
Фото: из соцсетей
Медики долгое время пытались вернуть мальчика к жизни, но, к несчастью, все попытки оказались тщетными.

Вчера в море около Сочи утонул 12-летний ученик пермской школы №47. Мальчик приехал на отдых вместе с учительницей и другими школьниками, сообщают в соцсетях.

Как сообщается, учительница пермской школы №47 собрала 15 учеников из нескольких классов и повезла на отдых в Сочи. О том, как была оформлена данная поездка, информации нет. Пермяки остановились в гостевом доме в микрорайоне Вардане. Он находится в 30 километрах от центра города. Вечером 1 августа учительница и ученики пошли к морю. Ребята играли в воде, как вдруг 12-летний Ярослав исчез из вида. Как сообщают очевидцы, педагог и спасатели не сразу бросились искать ребенка. Через какое-то время мальчика достал из воды один из отдыающих.

Приехавшие медики долгое время пытались вернуть мальчика к жизни, но, к несчастью, все попытки оказались тщетными.

«Дорогие друзья и просто неравнодушные люди, в нашей семье случилось горе: в Сочи, в поселке Вердане на море утонул наш родственник Ярослав, ему было всего 12 лет. Родители отправили его на юг с группой детей и учительницей из школы. Нужна финансовая помощь, нужно транспортировать тело ребенка в Пермь, и еще похоронить», — пишет в соцсетях тетя погибшего мальчика Анна Тарасова.

#Происшествия#Сочи
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