В море около Сочи утонул 12-летний мальчик из Перми, уехавший на отдых с учительницей

Как сообщается, учительница пермской школы №47 собрала 15 учеников из нескольких классов и повезла на отдых в Сочи. О том, как была оформлена данная поездка, информации нет. Пермяки остановились в гостевом доме в микрорайоне Вардане. Он находится в 30 километрах от центра города. Вечером 1 августа учительница и ученики пошли к морю. Ребята играли в воде, как вдруг 12-летний Ярослав исчез из вида. Как сообщают очевидцы, педагог и спасатели не сразу бросились искать ребенка. Через какое-то время мальчика достал из воды один из отдыающих.