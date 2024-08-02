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В Мотовилихе могут снести кинотеатр «Искра». Зачем?

В Мотовилихе могут снести кинотеатр «Искра». Зачем?

2 августа 2024, 07:49
Фото: Google Maps
На его месте планируют построить торговый центр.

В Мотовилихинском районе Перми могут снести здание бывшего кинотеатра «Искра». Сейчас его выкупили владельцы застройщика ООО «С Нова». В планах у компании проект по комплексному развитию и застройке участка рядом со стадионом «Трудовые резервы» в микрорайоне Городские горки, об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

На месте бывшего кинотеатра планируют построить небольшой ТЦ или дом с коммерческими помещениями в архитектурном стиле нового квартала. Сейчас компания согласовывает проект по освоению территории с краевым Минимущества. Также решается вопрос о сносе либо реконструкции здания.

Кинотеатр «Искра» построили в 1971 году. Он пользовался большим спросом у пермяков до 1990-х годов. В 2003 здание продали, а позже в нем открылся дисконт-центр. В 2014 здание реконструировали, оформили цветное остекление и подсветку. Сейчас в здании бывшего кинотеатра открыли магазин одежды и обуви.

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#Пермь#Торговый центр#Застройка#Снос здания#Кинотеатр Искра#Микрорайон Городские горки
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