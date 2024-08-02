В Мотовилихе могут снести кинотеатр «Искра». Зачем?

Кинотеатр «Искра» построили в 1971 году. Он пользовался большим спросом у пермяков до 1990-х годов. В 2003 здание продали, а позже в нем открылся дисконт-центр. В 2014 здание реконструировали, оформили цветное остекление и подсветку. Сейчас в здании бывшего кинотеатра открыли магазин одежды и обуви.