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Published Сегодня, 09:03

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В Перми до 11 августа ограничат движение по улице Солдатова

В Перми до 11 августа ограничат движение по улице Солдатова

2 августа 2024, 09:03
Фото: 1MI
В это время будет проводится ремонт тепловых сетей.

В Перми с 00:00 3 августа по 00:00 11 августа временно ограничат движение транспорта по ул. Солдатова на участке от ул. Яблочкова до ул. Уфимской. Об этом в своем телеграм-канале сообщило министерство транспорта Пермского края.

Ограничения введут с целью обеспечения безопасности дорожного движения во время строительства теплосети. Минтранс призывает водителей относится к ситуации с пониманием и заранее планировать маршрут движения.

ограничения введутна участке от ул. Яблочкова до ул. Уфимскойограничения введутна участке от ул. Яблочкова до ул. Уфимской
ограничения введутна участке от ул. Яблочкова до ул. Уфимской
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#Пермь#Ограничение движения#Министерство транспорта#Безопасность дорожного движения#Транспорт#Тепловые сети
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