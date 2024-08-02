В Перми до 11 августа ограничат движение по улице Солдатова

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
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Updated Сегодня, 09:09
В Перми с 00:00 3 августа по 00:00 11 августа временно ограничат движение транспорта по ул. Солдатова на участке от ул. Яблочкова до ул. Уфимской. Об этом в своем телеграм-канале сообщило министерство транспорта Пермского края.
Ограничения введут с целью обеспечения безопасности дорожного движения во время строительства теплосети. Минтранс призывает водителей относится к ситуации с пониманием и заранее планировать маршрут движения.