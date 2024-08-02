В Перми разработают проект нового прощального зала

«Особое внимание необходимо уделить цифровизации кладбищ. Это позволит, прежде всего, родственникам получать информацию о существующем положении дел с каждым конкретным местом захоронения и поиском его на карте по необходимым атрибутам (Ф.И.О. и т. д.). Следующим этапом будет ведение электронного учета работы кладбищ и введение электронных муниципальных ритуальных услуг. Цифровизация также даст возможность отдать дань уважения заслуженным деятелям города и позволит включить места их погребения в исторические экскурсии о Перми» — отмечает мэр.