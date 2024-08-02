Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
В Перми разработают проект нового прощального зала. Такое поручение отдано ПМУП «Ритуальные услуги», сообщает в своем телеграмм-канале глава города Эдуард Соснин. Сейчас самый большой прощальный зал ПМУП на улице Старцева вмещает не более 80 человек.
Кроме того, глава города поручил руководству предприятия совместно с МКУ «Пермблагоустройство» разработать проект комплексного развития территории рядом с кладбищами.
«Особое внимание необходимо уделить цифровизации кладбищ. Это позволит, прежде всего, родственникам получать информацию о существующем положении дел с каждым конкретным местом захоронения и поиском его на карте по необходимым атрибутам (Ф.И.О. и т. д.). Следующим этапом будет ведение электронного учета работы кладбищ и введение электронных муниципальных ритуальных услуг. Цифровизация также даст возможность отдать дань уважения заслуженным деятелям города и позволит включить места их погребения в исторические экскурсии о Перми» — отмечает мэр.