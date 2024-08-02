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Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

В Перми разработают проект нового прощального зала

В Перми разработают проект нового прощального зала

2 августа 2024, 16:43
Фото: properm.ru
Также в городе проведут цифровизацию кладбищ.

В Перми разработают проект нового прощального зала. Такое поручение отдано ПМУП «Ритуальные услуги», сообщает в своем телеграмм-канале глава города Эдуард Соснин. Сейчас самый большой прощальный зал ПМУП на улице Старцева вмещает не более 80 человек.

Кроме того, глава города поручил руководству предприятия совместно с МКУ «Пермблагоустройство» разработать проект комплексного развития территории рядом с кладбищами.

«Особое внимание необходимо уделить цифровизации кладбищ. Это позволит, прежде всего, родственникам получать информацию о существующем положении дел с каждым конкретным местом захоронения и поиском его на карте по необходимым атрибутам (Ф.И.О. и т. д.). Следующим этапом будет ведение электронного учета работы кладбищ и введение электронных муниципальных ритуальных услуг. Цифровизация также даст возможность отдать дань уважения заслуженным деятелям города и позволит включить места их погребения в исторические экскурсии о Перми» — отмечает мэр.

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#Пермь#Кладбище#Кладбища
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