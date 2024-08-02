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Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

В Перми сборная России по баскетболу примет две команды из Латинской Америки

В Перми сборная России по баскетболу примет две команды из Латинской Америки

2 августа 2024, 11:10
Фото: минспорта Пермского края
Международный турнир по баскетболу пройдет в УДС «Молот» в конце августа.

В Перми с 21 по 25 августа в УДС «Молот» состоится Fonbet Кубок Дружбы. В борьбу за трофей вступят национальные мужские сборные по баскетболу из России, Венесуэлы и Колумбии, сообщают в краевом минспорта.

Четвертым участником турнира станет БК «Парма», который выступит вне зачета.

Кубок будет разделен на два этапа. Сначала команды сыграют между собой по круговой системе — эти матчи пройдут 21, 22 и 23 августа. По итогам набранных очков определятся финалисты турнира. Игра за третье место и финал состоятся 25 августа.

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#Спорт#Пермь#Баскетбол#Сборная россии#Турнир
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