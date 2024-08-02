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Published Сегодня, 03:54

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В Перми стартовал гастрономический фестиваль сибирской кухни «ТАЙГАСТРО»

В Перми стартовал гастрономический фестиваль сибирской кухни «ТАЙГАСТРО»

2 августа 2024, 03:54
Фото: Ресторан AurA Kitchen&Bar I Пермь во ВКонтакте
Стоимость фестивального сета — 2000 рублей.

Вчера, 1 августа, в Перми в ресторане AurA Kitchen&Bar стартовал фестиваль сибирской кухни «ТАЙГАСТРО». Информация об этом появилась в социальных сетях заведения. Гастрономический фестиваль от красноярской команды Tunguska продлится в краевой столице до 20 августа.

«ТАЙГАСТРО — это гастрономический фестиваль, который призван не только объединить рестораны разных регионов России, но и, самое главное — познакомить мир с гастрономическим наследием и потенциалом современной русской кухни», - рассказали о концепции фестиваля в ресторане. Миссией фестиваля является возрождение гастрономического наследия разных регионов страны и популяризация их локальных продуктов.

Судя по публикации во ВКонтакте, шеф-повар ресторана разработал сет для гостей мероприятия сет из трех блюд за 2000 рублей. В него вошли: пате из речной рыбы с копченым хариусом и хрустящим ягелем с соком Ергачинского огурца, томленый свиной бок с кремом из острой свеклы и хрустящим хлебцем, мороженое из топленого молока с ячменем, прикамским бальзамом, лесными ягодами и темной землей, а также напиток — Ырош или виски Dewar’s.

Заведение находится на ул. Монастырской, 23Б.

Фото: Ресторан AurA Kitchen&Bar I Пермь во ВКонтакте
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