В Перми стартовал гастрономический фестиваль сибирской кухни «ТАЙГАСТРО»

Судя по публикации во ВКонтакте, шеф-повар ресторана разработал сет для гостей мероприятия сет из трех блюд за 2000 рублей. В него вошли: пате из речной рыбы с копченым хариусом и хрустящим ягелем с соком Ергачинского огурца, томленый свиной бок с кремом из острой свеклы и хрустящим хлебцем, мороженое из топленого молока с ячменем, прикамским бальзамом, лесными ягодами и темной землей, а также напиток — Ырош или виски Dewar’s.