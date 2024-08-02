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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

В Перми УФАС возбудило дело из-за громкой рекламы на улице

В Перми УФАС возбудило дело из-за громкой рекламы на улице

2 августа 2024, 12:20
Фото: Kandinsky
Громкоговорители рекламировали электронику магазина «Dugo».
Сюжет
Уфас

В Перми региональное управление УФАС возбудило дело в отношении магазина электроники из-за громкой рекламы. На фасаде здания по ул. Куйбышева, 112 размещены громкоговорители, которые рекламируют магазин Dugo, сообщили в антимонопольном ведомстве.

УФАС напоминает, что закон о рекламе запрещает распространять звуковую рекламу в общественных местах с помощью оборудования на фасадах здания.

Рассмотрение дела назначили на 5 августа 2024 года. Если владельца признают виновным, то его ждет наказание в соответствие со ст. 19 ч. 3.2 Закона о рекламе, а также ст. 14.3 КоАП РФ.

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#Уфас#Пермь#Реклама#Уголовное дело#Закон о рекламе#Нарушение закона#Общественные места
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