В пермские школы зачислили более 13 тысяч первоклассников. Места еще есть

Приемная кампания начала свой второй этап, подать документы на зачисление в школу можно до 5 сентября. Прием документов ведется в порядке очереди и номера заявления. Само заявление можно подать через Госуслуги, МФЦ, операторов почтовой связи, либо с помощью «гостевого» компьютера в школе.