В пермские школы зачислили более 13 тысяч первоклассников. Места еще есть

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В школы Перми зачислили уже 13 тыс. первоклассников. Свободными остаются более 700 мест для первоклашек и более 600 мест для десятиклассников, сообщает мэрия Перми.
Приемная кампания начала свой второй этап, подать документы на зачисление в школу можно до 5 сентября. Прием документов ведется в порядке очереди и номера заявления. Само заявление можно подать через Госуслуги, МФЦ, операторов почтовой связи, либо с помощью «гостевого» компьютера в школе.
Свободные места остались в школах всех районов Перми. В Ленинском районе есть свободные места в школах №28 — 8, №6 -1 и №7 — 1. В Свердловском районе еще 11 школ ждут своих учеников: школа №96 — 42 мест, школа №12 — 16 мест, школа №81 — 1 место, школа Агробизнестехнологий — 1 место, школа №134 — 8 мест, школа №42 — 11 мест, школа №61 — 5 мест, Техно-Школа — 11 мест, Школа инженерной мысли —14 мест, школа №60 — 2 места, школа №76 — 6 мест.
В Орджоникидзевском районе 9 школ продолжают набор: лицей №5 — 1 место, инженерная школа — 6 мест, школа №24 — 13 мест, школа №45 — 10 мест, школа №79 — 1 место, школа №101 — 35 мест, школа №123 — 31 место, школа №153 — 3 места, школа №37 — 3 места.
В Мотовилихинском районе есть места в восьми школах: школа «Траектория» — 10 мест, гимназия №7 — 8 мест, школа №30 — 37 мест, школа №114 — 4 места, школа №118 — 7 мест, школа №135 — 3 места, школа «Точка» — 2 места, школа бизнеса и предпринимательства — 14 мест.
В Кировском районе продолжается набор в десять школ: школа-интернат «Ступени» — количество мест не указано, школа «Синтез» — 24 места, школа №63 — 1 место, школа №64 — 11 мест, школа №65 — 5 мест, школа №83 — 13 мест, школа №87 — 18 мест, школа «Диалог» — 45 мест, школа №1 — 29 мест, школа №14 — 18 мест.
Еще в пяти школах Индустриального района ждут детей — это лицей №3 — 1 место, лицей №8 — 39 мест, школа №108 — 8 мест, а также школа №122 — 53 места и школа № 132 — 5 мест. А также в Дзержинском пять школ ждут заявления от первоклашек школа №120 — 27 мест, школа «Мастерград» — 56 мест, школа №44 — 1 место, школа «Приоритет» — 28 мест, школа «ЭнергоПолис» — 3 места.