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После ДТП с поездом «Новый Уренгой — Москва» и КАМАЗом проводится проверка

В Пермском крае после ЧП с поездом «Новый Уренгой — Москва» проводится проверка

2 августа 2024, 05:56
Фото: 1MI

После ДТП с поездом «Новый Уренгой — Москва» и КАМАЗом проводится проверка

В аварии пострадал водитель грузового автомобиля.
Сюжет
Дтп

В Прикамье следователи Центрального межрегионального следственного управления Следственного комитета России устанавливают обстоятельства столкновения поезда и автомобиля. Проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

По предварительным данным пресс-службы ведомства, сегодня утром 2 августа на железнодорожном перегоне станций Усть-Тискос — Европейская произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского поезда сообщением «Новый Уренгой — Москва». Машинист применил экстренное торможение, но не смог предотвратить столкновение.

В результате ДТП поврежден автомобиль, водителю оказывается медицинская помощь. Инфраструктура железнодорожного транспорта повреждений не получила. Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте происшествия работают следователи СК.

Уральская транспортная прокуратура также проводит проверку. По данным пресс-службы надзорного органа, предварительной причиной ЧП стало нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения. Мужчина выехал на железнодорожные пути, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Транспортная прокуратура проверит исполнение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ранее сообщалось, что создан оперативный штаб во главе с первым заместителем начальника Свердловской ЖД.

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