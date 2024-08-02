В Пермском крае после ЧП с поездом «Новый Уренгой — Москва» проводится проверка

По предварительным данным пресс-службы ведомства, сегодня утром 2 августа на железнодорожном перегоне станций Усть-Тискос — Европейская произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского поезда сообщением «Новый Уренгой — Москва». Машинист применил экстренное торможение, но не смог предотвратить столкновение.