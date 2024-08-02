В пермском микрорайоне Крохалева изменится движение автобусов

Для автобусных маршрутов №8, №45, №56, №62 и №4т, следующих в сторону Микрорайона Крохалева, временной конечной остановкой станет «Улица Муромская». В свою очередь, маршрут №71 будет курсировать в объезд по улице Яблочкова вместо улицы Солдатова.