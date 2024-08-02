В пермском микрорайоне Крохалева изменится движение автобусов

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В микрорайоне Крохалева временно изменится движение автобусных маршрутов №8, №45, №56, №62, №71 и №4т. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Перми.
Изменения вводятся в связи с работами на коммунальных сетях на перекрестке улиц Солдатова и Яблочкова с полуночи 3 августа по 5:00 10 августа.
Для автобусных маршрутов №8, №45, №56, №62 и №4т, следующих в сторону Микрорайона Крохалева, временной конечной остановкой станет «Улица Муромская». В свою очередь, маршрут №71 будет курсировать в объезд по улице Яблочкова вместо улицы Солдатова.