В Прикамье восстановлено движение на перегоне Европейская — Усть-Тискос после ДТП

Сегодня, в 11:20 по местному времени, было восстановлено движение поездов на однопутном электрифицированном участке Европейская — Усть-Тискос Свердловской железной дороги. Сейчас движение по участку происходит в штатном режиме, об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.