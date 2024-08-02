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В Прикамье восстановлено движение на перегоне Европейская — Усть-Тискос после ДТП

В Прикамье восстановлено движение на перегоне Европейская — Усть-Тискос после ДТП

2 августа 2024, 08:40
Фото: 1MI
На время восстановительных работ движение пригородных поездов было приостановлено.
Сюжет
Дтп

Сегодня, в 11:20 по местному времени, было восстановлено движение поездов на однопутном электрифицированном участке Европейская — Усть-Тискос Свердловской железной дороги. Сейчас движение по участку происходит в штатном режиме, об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Ранее сообщалось, что было приостановлено из-за аварии с грузовиком, выехавшим на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся пассажирским поездом №11 Новый Уренгой — Москва. В ходе восстановительных работ маршруты пригородных поездов №6841 и №6842 Европейская — Чусовская — Европейская были ограничены от/до станции Бисер. Поезд №11 Новый Уренгой — Москва в 11:32 стартовал со станции Европейская с задержкой 3 часа 56 минут.

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#Дтп#Авария#Поезд#Москва#Прикамье#Грузовик#Свердловская железная дорога#Пригородные поезда#Перегон#Европейская#Усть-Тискос#Новый Уренгой#Пассажирский поезд#Восстановительные работы
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