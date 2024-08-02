В Прикамье восстановлено движение на перегоне Европейская — Усть-Тискос после ДТП

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Сегодня, в 11:20 по местному времени, было восстановлено движение поездов на однопутном электрифицированном участке Европейская — Усть-Тискос Свердловской железной дороги. Сейчас движение по участку происходит в штатном режиме, об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Ранее сообщалось, что было приостановлено из-за аварии с грузовиком, выехавшим на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся пассажирским поездом №11 Новый Уренгой — Москва. В ходе восстановительных работ маршруты пригородных поездов №6841 и №6842 Европейская — Чусовская — Европейская были ограничены от/до станции Бисер. Поезд №11 Новый Уренгой — Москва в 11:32 стартовал со станции Европейская с задержкой 3 часа 56 минут.