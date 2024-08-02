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Во время отдыха в Сочи утонул 12-летний мальчик из Перми

Во время отдыха в Сочи утонул 12-летний мальчик из Перми

2 августа 2024, 05:56
Фото: Изображение Midjourney
Мальчик приехал на отдых без родителей.
Сюжет
Дети

Мальчик из Перми утонул в Сочи во время купания. По словам очевидцев, ребенок вместе с группой детей и воспитателей приехал на пляж и пропал из виду, сообщили в группе «ЧП Сочи» во Вконтакте.

Пока ребенка нашли, прошло уже слишком много времени. Приехавшие медики не смогли вернуть мальчика к жизни. Он утонул.

По информации, опубликованной в посте, дети купались в шторм. Однако по словам одного из очевидцев, комментировавших сообщение, шторма не было, но место для купания не было огорожено буйками.

Ранее ГУ МЧС по Пермскому краю сообщало о том, что с начала лета в Перми произошло 22 происшествия на воде. 16 человек утонули, среди них было шесть детей.

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#Происшествия#Пермь#Мчс#Дети#Чп#Спасатели#Гибель#Шторм#Сочи#Утопление
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