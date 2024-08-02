Во время отдыха в Сочи утонул 12-летний мальчик из Перми

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Мальчик из Перми утонул в Сочи во время купания. По словам очевидцев, ребенок вместе с группой детей и воспитателей приехал на пляж и пропал из виду, сообщили в группе «ЧП Сочи» во Вконтакте.
Пока ребенка нашли, прошло уже слишком много времени. Приехавшие медики не смогли вернуть мальчика к жизни. Он утонул.
По информации, опубликованной в посте, дети купались в шторм. Однако по словам одного из очевидцев, комментировавших сообщение, шторма не было, но место для купания не было огорожено буйками.
Ранее ГУ МЧС по Пермскому краю сообщало о том, что с начала лета в Перми произошло 22 происшествия на воде. 16 человек утонули, среди них было шесть детей.