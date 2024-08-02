Водитель большегруза, столкнувшегося с поездом в Прикамье, был пьян и сбежал

После аварии водитель грузовика скрылся с места происшествия. «С пассажирами поезда фактически нет связи, дозвониться невозможно. До меня дошло только одно сообщение в Viber и связь снова пропала. На нашем вокзале и горячей линии РЖД ничего не могут сообщить об ориентировочном времени прибытии поезда», — сообщила журналистам девушка.