Водитель большегруза, столкнувшегося с поездом в Прикамье, был пьян и сбежал

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
Водитель ЗИЛа, столкнувшегося с поездом №11 «Новый Уренгой — Москва» сегодня утром, 2 августа, был пьян. Как рассказала изданию 59.ru жительница Сургута Диана, грузовик выехал на поезд из леса. Мать девушки находится в поезде. В момент столкновения скорость поезда была около 40 км/ч. Пассажиры не сразу поняли, что произошло ДТП, но почувствовали толчок.
После аварии водитель грузовика скрылся с места происшествия. «С пассажирами поезда фактически нет связи, дозвониться невозможно. До меня дошло только одно сообщение в Viber и связь снова пропала. На нашем вокзале и горячей линии РЖД ничего не могут сообщить об ориентировочном времени прибытии поезда», — сообщила журналистам девушка.
По словам очевидицы, у грузовика снесло кабину, а водитель отделался лишь царапиной. Она говорит, что локомотив таранил машину на протяжении 500 метров.
Авария на железнодорожном перегоне станций Усть-Тискос — Европейская произошла около 08:00. Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб во главе с первым заместителем начальника Свердловской ЖД. Проверку проводят Уральская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Водителю большегруза оказывается медицинская помощь.