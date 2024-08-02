properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Водитель большегруза, 2 августа столкнувшегося с поездом в Прикамье, был пьян

Водитель большегруза, столкнувшегося с поездом в Прикамье, был пьян и сбежал

2 августа 2024, 08:39
Фото: Telegram-канал «СвЖД новости»

Водитель большегруза, 2 августа столкнувшегося с поездом в Прикамье, был пьян

Ранее стало известно, что мужчине оказывается медицинская помощь.
Сюжет
Дтп

Водитель ЗИЛа, столкнувшегося с поездом №11 «Новый Уренгой — Москва» сегодня утром, 2 августа, был пьян. Как рассказала изданию 59.ru жительница Сургута Диана, грузовик выехал на поезд из леса. Мать девушки находится в поезде. В момент столкновения скорость поезда была около 40 км/ч. Пассажиры не сразу поняли, что произошло ДТП, но почувствовали толчок.

После аварии водитель грузовика скрылся с места происшествия. «С пассажирами поезда фактически нет связи, дозвониться невозможно. До меня дошло только одно сообщение в Viber и связь снова пропала. На нашем вокзале и горячей линии РЖД ничего не могут сообщить об ориентировочном времени прибытии поезда», — сообщила журналистам девушка.

По словам очевидицы, у грузовика снесло кабину, а водитель отделался лишь царапиной. Она говорит, что локомотив таранил машину на протяжении 500 метров.

Авария на железнодорожном перегоне станций Усть-Тискос — Европейская произошла около 08:00. Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб во главе с первым заместителем начальника Свердловской ЖД. Проверку проводят Уральская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Водителю большегруза оказывается медицинская помощь.

Читайте также:
Опубликованы фото с места ДТП с поездом и грузовым автомобилем в ПрикамьеВ Пермском крае после ЧП с поездом «Новый Уренгой — Москва» проводится проверкаВ Горнозаводском районе столкнулись поезд и грузовик, есть пострадавший
#Происшествия#Общество#Дтп#Пермь#Авария#Поезд#Свжд#Свердловская железная дорога
Подпишитесь
Обвиняемая в жестоком убийстве сына ждет поездки на психиатрическую экспертизу
Сегодня, 10:47
У эмигрировавшего в Германию экс-депутата из Перми ищут имущество
Сегодня, 12:41
В Перми сборная России по баскетболу примет две команды из Латинской Америки
Сегодня, 11:10
В пермские школы зачислили более 13 тысяч первоклассников. Места еще есть
Сегодня, 11:10
Полиция ищет сбежавшего виновника ДТП с поездом на перегоне в Пермском крае
Сегодня, 10:55
Участник СВО и экс-депутат станет директором пермской школы
Сегодня, 11:49