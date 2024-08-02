Житель Кунгура облил бензином и пытался сжечь знакомого

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Житель Кунгура пытался сжечь своего знакомого. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Ночью 31 июля обвиняемый, находясь под воздействием наркотиков, вблизи одного из домов в Кунгуре, облил знакомого бензином, после чего поджег, используя зажигалку. Следствие считает, что мужчина планировал убить потерпевшего.
Преступный умысел обвиняемый не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевший вовремя сбросил с себя горящую верхнюю одежду, сбил пламя, после чего скрылся от злоумышленника. Затем жертва обратилась в медицинское учреждение, где получила своевременную квалифицированную помощь. Преступными действиями злоумышленника потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде термических ожогов головы, шеи, груди, верхних конечностей.
В настоящее время обвиняемый задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью).
Следствие продолжается.