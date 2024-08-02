Житель Кунгура облил бензином и пытался сжечь знакомого

Преступный умысел обвиняемый не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевший вовремя сбросил с себя горящую верхнюю одежду, сбил пламя, после чего скрылся от злоумышленника. Затем жертва обратилась в медицинское учреждение, где получила своевременную квалифицированную помощь. Преступными действиями злоумышленника потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде термических ожогов головы, шеи, груди, верхних конечностей.