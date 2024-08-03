Адвокат пермяка Вахрина опроверг информацию о признании вины его подзащитным

Адвокат подсудимого Александр Чернов рассказал URA.ru, что сообщение РИА Новости — это фейк. «Ни о каком признании речи не идет», — говорит Чернов. Он сообщил, что накануне 2 августа Вахрин опроверг гипотезу следствия во время судебного заседания. Защитник второго фигуранта дела, взяткодателя Алексея Гоцыка, Альберт Зайцев также подтвердил URA.ru, что никакого признания не могло быть. Он говорит, что у следствия нет никаких доказательств вины. Также Зайцев считает, что в деле нет состава преступления.