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Updated Сегодня, 13:18

Адвокат пермяка Вахрина опроверг информацию о признании вины его подзащитным

Адвокат пермяка Вахрина опроверг информацию о признании вины его подзащитным

3 августа 2024, 12:57
Фото: официальный сайт правительства Тюменской области
Экс-депутат парламента Прикамья обвиняется в получении крупной взятки.

Заместитель губернатора Тюменской области, бывший депутат Законодательного собрания Пермской области (2001–2006 годы) и член комитета по социальной политике и правам человека Вячеслав Вахрин отрицает, что признал вину в получении взятки. Ранее РИА Новости опубликовало сообщение с утверждением, что Вахрин признал вину.

Фото: Telegram-канал РИА Новости

Адвокат подсудимого Александр Чернов рассказал URA.ru, что сообщение РИА Новости — это фейк. «Ни о каком признании речи не идет», — говорит Чернов. Он сообщил, что накануне 2 августа Вахрин опроверг гипотезу следствия во время судебного заседания. Защитник второго фигуранта дела, взяткодателя Алексея Гоцыка, Альберт Зайцев также подтвердил URA.ru, что никакого признания не могло быть. Он говорит, что у следствия нет никаких доказательств вины. Также Зайцев считает, что в деле нет состава преступления.

Оба адвоката считают сообщение в СМИ фейковым. По их мнению, следствие оказывает давление на Вахрина и Гоцыка. Альберт Зайцев потребовал, чтобы главный редактор РИА Новости опубликовал официальное опровержение.

Ранее, 7 июня, Вячеслав Вахрин и Алексей Гоцык были арестованы Басманным районным судом Москвы. Их отправили в СИЗО на срок 1 месяц 29 суток, до 6 августа. Алексей Гоцык является директором ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент», ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Правительство Тюменской области оказывает полное содействие по делу Вахрина
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