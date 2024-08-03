Как минимум два дома в Перми обещают оставить без горячей воды на два месяца

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Пермяки продолжают жаловаться на длительные отключения горячего водоснабжения. В частности, в редакцию Properm.ru обратились жильцы многоквартирных домов по ул. Максима Горького, 45 и Мильчакова, 28а. В доме на Горького, 45 горячей воды нет с 3 июля. Обещают восстановить только 29 августа — то есть, неудобства продлятся почти два месяца.
Похожая ситуация наблюдается в доме на Мильчакова, 28. Здесь горячую воду отключили еще 19 июня. В сообщении на сайте Пермского филиала ПАО «Т Плюс» указано, что вернется коммунальная услуга лишь 14 августа.
Жители домов по привычке стали винить в затягивании сроков отключений Пермский филиал ПАО «Т Плюс» — ведь на его сайте публикуются графики сезонных опрессовок и информация о продлении.
Однако, как сообщили корреспонденту Properm.ru в компании, трубопроводы, по которым тепловой ресурс подается в дома по Горького, 45 и Мильчакова, 28а, не стоят на балансе и не обслуживаются Пермскими тепловыми сетями. «Ремонтные работы проводит администрация города Перми. Сроки завершения ремонта жители могут уточнить в отделах по ЖКХ», — говорят в Пермском филиале общества.
Вчера, 2 августа, в городском департаменте ЖКХ пояснили Properm.ru, что тепловые сети по Мильчакова, 28а и Горького, 45 находятся в муниципальной собственности на содержании МКУ «Городская коммунальная служба». В мэрии пообещали, что в ближайшее время подрядная организация МКУ «ГКС» займется устранением дефекта на тепловой сети.