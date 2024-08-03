Как минимум два дома в Перми обещают оставить без горячей воды на два месяца

Однако, как сообщили корреспонденту Properm.ru в компании, трубопроводы, по которым тепловой ресурс подается в дома по Горького, 45 и Мильчакова, 28а, не стоят на балансе и не обслуживаются Пермскими тепловыми сетями. «Ремонтные работы проводит администрация города Перми. Сроки завершения ремонта жители могут уточнить в отделах по ЖКХ», — говорят в Пермском филиале общества.