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Posted 3 августа, 09:41

Published 3 августа, 09:41

Modified 3 августа, 09:43

Updated 3 августа, 09:43

Ливни и крупный град могут омрачить субботу жителей Пермского края

3 августа 2024, 09:41
Постарайтесь не выходить на улицу, если погода резко ухудшится.

Сегодня вечером, 3 августа, местами по Пермскому краю вновь ожидаются неблагоприятные погодные явления. Синоптики предупреждают об очень сильных дождях, сильных ливнях и крупном граде в некоторых районах региона.

В краевом МЧС просят жителей Прикамья избегать нахождения под деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Также не паркуйте рядом с ними автомобили. Водителям лучше соблюдать скоростной режим и в непогоду отказаться от резких маневров и торможений на дорогах.

На время ливней и града постарайтесь не выходить из дома. Отключите питание электрических приборов и закройте форточки. Если гроза застала вас на улице, не прячьтесь под высокими деревьями. Будьте осторожны и предупредите родных и знакомых об ухудшении погоды. О происшествиях нужно сообщать по номерам телефонов вызова экстренных служб: 01, 101 или 112.

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