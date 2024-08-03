Ливни и крупный град могут омрачить субботу жителей Пермского края

Posted 3 августа, 09:41
Published 3 августа, 09:41
Modified 3 августа, 09:43
Updated 3 августа, 09:43
Сегодня вечером, 3 августа, местами по Пермскому краю вновь ожидаются неблагоприятные погодные явления. Синоптики предупреждают об очень сильных дождях, сильных ливнях и крупном граде в некоторых районах региона.
В краевом МЧС просят жителей Прикамья избегать нахождения под деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Также не паркуйте рядом с ними автомобили. Водителям лучше соблюдать скоростной режим и в непогоду отказаться от резких маневров и торможений на дорогах.
На время ливней и града постарайтесь не выходить из дома. Отключите питание электрических приборов и закройте форточки. Если гроза застала вас на улице, не прячьтесь под высокими деревьями. Будьте осторожны и предупредите родных и знакомых об ухудшении погоды. О происшествиях нужно сообщать по номерам телефонов вызова экстренных служб: 01, 101 или 112.