Ливни и крупный град могут омрачить субботу жителей Пермского края

На время ливней и града постарайтесь не выходить из дома. Отключите питание электрических приборов и закройте форточки. Если гроза застала вас на улице, не прячьтесь под высокими деревьями. Будьте осторожны и предупредите родных и знакомых об ухудшении погоды. О происшествиях нужно сообщать по номерам телефонов вызова экстренных служб: 01, 101 или 112.