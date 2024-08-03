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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

МЧС Прикамья: в регионе 4 августа ожидаются туман и гроза

МЧС: туман и гроза ожидаются завтра в Прикамье

3 августа 2024, 10:33
Фото: fusionbrain.ai

МЧС Прикамья: в регионе 4 августа ожидаются туман и гроза

О происшествиях сообщайте по номеру 112.

В воскресенье, 4 августа, в отдельных территориях Прикамья прогнозируются неблагоприятные метеоявления. Ночью ожидается туман, а днем — гроза, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и по возможности не совершать резких маневров и торможений. Также пермякам лучше держаться подальше от деревьев, линий электропередач и рекламных щитов. Не паркуйте поблизости и автотранспорт. Грозу лучше переждать в помещении, отключив электроприборы и закрыв форточки. А если она застала вас на улице — не прячьтесь под высокими деревьями.

Предупредите близких и знакомых о непогоде. Будьте внимательны и осторожны. Если вы стали свидетелем происшествия, сообщите о нем по телефону вызова экстренных служб 112.

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#Общество#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Гроза#Туман
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