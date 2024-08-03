МЧС: туман и гроза ожидаются завтра в Прикамье

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В воскресенье, 4 августа, в отдельных территориях Прикамья прогнозируются неблагоприятные метеоявления. Ночью ожидается туман, а днем — гроза, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и по возможности не совершать резких маневров и торможений. Также пермякам лучше держаться подальше от деревьев, линий электропередач и рекламных щитов. Не паркуйте поблизости и автотранспорт. Грозу лучше переждать в помещении, отключив электроприборы и закрыв форточки. А если она застала вас на улице — не прячьтесь под высокими деревьями.
Предупредите близких и знакомых о непогоде. Будьте внимательны и осторожны. Если вы стали свидетелем происшествия, сообщите о нем по телефону вызова экстренных служб 112.