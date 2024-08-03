МЧС: туман и гроза ожидаются завтра в Прикамье

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и по возможности не совершать резких маневров и торможений. Также пермякам лучше держаться подальше от деревьев, линий электропередач и рекламных щитов. Не паркуйте поблизости и автотранспорт. Грозу лучше переждать в помещении, отключив электроприборы и закрыв форточки. А если она застала вас на улице — не прячьтесь под высокими деревьями.