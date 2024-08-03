Нежный август. Пермяки смогут помочь матерям с детьми, пережившим домашнее насилие

Для участия в акции в течение августа нужно приобрести фирменные стикеры акции у партнеров «Территории семьи», выбрать интересный продукт или услугу у них, либо сделать любое посильное пожертвование. Купить стикеры можно в «Пекарне ЦЕХ», арт-пространстве «Дом Боне», благотворительном магазине «Тепло» и других. Кроме того, на благотворительность отправится процент с продаж с определенных позиций в кондитерской «Виолет», кафе Lemon Tree, доставки Liferolls, цветочном магазине UTROM и Mira Showroom. Также запланированы мастер-классы по йоге — их «Территория семьи» анонсирует позже в группе «ВКонтакте».