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Нежный август. Пермяки смогут помочь матерям с детьми, пережившим домашнее насилие

Нежный август. Пермяки смогут помочь матерям с детьми, пережившим домашнее насилие

3 августа 2024, 07:37
Фото: vk.com/semya59ru
Внести свой вклад в доброе дело достаточно легко.

Пермяки смогут помочь матерям с детьми, пережившим домашнее насилие. С 1 по 31 августа пермская региональная общественная организация «Территория семьи» объявляет благотворительную акцию «Нежный август».

Для участия в акции в течение августа нужно приобрести фирменные стикеры акции у партнеров «Территории семьи», выбрать интересный продукт или услугу у них, либо сделать любое посильное пожертвование. Купить стикеры можно в «Пекарне ЦЕХ», арт-пространстве «Дом Боне», благотворительном магазине «Тепло» и других. Кроме того, на благотворительность отправится процент с продаж с определенных позиций в кондитерской «Виолет», кафе Lemon Tree, доставки Liferolls, цветочном магазине UTROM и Mira Showroom. Также запланированы мастер-классы по йоге — их «Территория семьи» анонсирует позже в группе «ВКонтакте».

Ежемесячно в «Территорию семьи» за помощью обращаются до 100 семей. Одной из самых востребованных услуг является кризисная квартира — это временное убежище для мам с детьми, которые по разным причинам оказались на улице или смогли уйти от домашнего насилия. Сейчас в кризисных квартирах живут четыре семьи. За время существования проекта это временное жилье помогло сохранить жизни и здоровье 65 мамам с детьми.

Все собранные в ходе акции «Нежный август» средства направят на оплату консультаций психологов и юристов, специалистов по социальной работе, а также на обеспечение временного проживания и питания пострадавших от домашнего насилия. Подробности об акции можно узнать на сайте.

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#Общество#Пермь#Доброта на ПП#Домашнее насилие#Территория семьи#Благотворительная акция
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