properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Житель Индустриального района едва не зарезал свою бывшую жену

Пермяк пытался зарезать свою бывшую жену, но она чудом выжила

3 августа 2024, 10:05
Фото: fusionbrain.ai

Житель Индустриального района едва не зарезал свою бывшую жену

Дело о покушении на убийство направлено в суд.

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Индустриального района Перми. Он обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

13 марта текущего года мужчина находился возле здания на шоссе Космонавтов. На почве личной неприязни он попытался убить свою бывшую жену. Злоумышленник нанес девушке множество ударов ножом в область головы и по верхним конечностям. От полученных ран потерпевшая потеряла сознание и перестала двигаться. Преступник подумал, что его жертва умерла, и ушел. Однако пострадавшей своевременно оказали медицинскую помощь, и она выжила.

Во время предварительного следствия суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд.

Читайте также:
В Перми пассажиры автобуса избили его водителяБывший мэр Анжеро-Судженска предстанет перед судом за махинации более чем на 100 млнБастрыкин ждет доклада по травмам пермских подростков в экстрим-парке
#Происшествия#Пермь#Следственный комитет#Нападение#Су ск
Подпишитесь
МЧС: туман и гроза ожидаются завтра в Прикамье
Сегодня, 10:33
Фотофакт. Вместо помещения для участкового в Верхней Курье установили павильон «Торты»
Сегодня, 12:02
Как минимум два дома в Перми обещают оставить без горячей воды на два месяца
Сегодня, 11:30
Какие лекарственные травы можно собрать самому? Рассказали в Пермском Политехе
Сегодня, 07:00
Приют для кошек «Матроскин» собрал 8 миллионов рублей на покупку нового помещения
Сегодня, 08:59
Пьяный мотоциклист в Губахе пытался сбежать от госавтоинспекторов. Не получилось
Сегодня, 08:38