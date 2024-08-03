Пермяк пытался зарезать свою бывшую жену, но она чудом выжила

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Индустриального района Перми. Он обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.
13 марта текущего года мужчина находился возле здания на шоссе Космонавтов. На почве личной неприязни он попытался убить свою бывшую жену. Злоумышленник нанес девушке множество ударов ножом в область головы и по верхним конечностям. От полученных ран потерпевшая потеряла сознание и перестала двигаться. Преступник подумал, что его жертва умерла, и ушел. Однако пострадавшей своевременно оказали медицинскую помощь, и она выжила.
Во время предварительного следствия суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд.