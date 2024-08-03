Пермяк пытался зарезать свою бывшую жену, но она чудом выжила

13 марта текущего года мужчина находился возле здания на шоссе Космонавтов. На почве личной неприязни он попытался убить свою бывшую жену. Злоумышленник нанес девушке множество ударов ножом в область головы и по верхним конечностям. От полученных ран потерпевшая потеряла сознание и перестала двигаться. Преступник подумал, что его жертва умерла, и ушел. Однако пострадавшей своевременно оказали медицинскую помощь, и она выжила.