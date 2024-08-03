properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Полиция нашла 62-летнего водителя ЗИЛ, устроившего ДТП с поездом в Прикамье

Полицейские нашли пожилого виновника ДТП с пассажирским поездом в Пермском крае

3 августа 2024, 05:51
Фото: официальный канал Центрального МСУТ СК России

Полиция нашла 62-летнего водителя ЗИЛ, устроившего ДТП с поездом в Прикамье

Мужчина рассказал, почему скрылся с места аварии.
Сюжет
Дтп

Сотрудники полиции нашли 62-летнего водителя грузового автомобиля ЗИЛ, который столкнулся с пассажирским поездом в Горнозаводском районе. Полицейские обнаружили мужчину в его доме. Со слов водителя, после наезда на поезд он почувствовал себя плохо и в таком состоянии отошел в лес. Там его нашли грибники и помогли добраться до дома.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, сейчас полицейские проводят тщательную проверку обстоятельств случившегося. Кроме того, проверяется и достоверность слов виновника ДТП. Как стало известно Properm.ru, мужчину задерживать не стали и пока отпустили. На основе собранных сотрудниками МВД материалов будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

ДТП с пассажирским поездом случилось вчера утром, около 08:00, на железнодорожном перегоне станций Усть-Тискос — Европейская. В поезд №11, следовавший маршрутом «Новый Уренгой — Москва», въехал большегруз ЗИЛ. Краевые власти сообщали, что пострадал водитель грузового автомобиля. Позже очевидцы рассказывали журналистам, что мужчина был пьян и скрылся с места ДТП. Проводится проверка.

Читайте также:
Полиция ищет сбежавшего виновника ДТП с поездом на перегоне в Пермском краеВ Пермском крае после ЧП с поездом «Новый Уренгой — Москва» проводится проверкаВодитель большегруза, столкнувшегося с поездом в Прикамье, был пьян и сбежал
#Происшествия#Общество#Дтп#Пермь#Полиция#Железная дорога#Поезд#Свжд#Свердловская железная дорога
Подпишитесь
МЧС: туман и гроза ожидаются завтра в Прикамье
Сегодня, 10:33
Фотофакт. Вместо помещения для участкового в Верхней Курье установили павильон «Торты»
Сегодня, 12:02
Как минимум два дома в Перми обещают оставить без горячей воды на два месяца
Сегодня, 11:30
Какие лекарственные травы можно собрать самому? Рассказали в Пермском Политехе
Сегодня, 07:00
Приют для кошек «Матроскин» собрал 8 миллионов рублей на покупку нового помещения
Сегодня, 08:59
Пьяный мотоциклист в Губахе пытался сбежать от госавтоинспекторов. Не получилось
Сегодня, 08:38