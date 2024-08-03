Полицейские нашли пожилого виновника ДТП с пассажирским поездом в Пермском крае

Сотрудники полиции нашли 62-летнего водителя грузового автомобиля ЗИЛ, который столкнулся с пассажирским поездом в Горнозаводском районе. Полицейские обнаружили мужчину в его доме. Со слов водителя, после наезда на поезд он почувствовал себя плохо и в таком состоянии отошел в лес. Там его нашли грибники и помогли добраться до дома.