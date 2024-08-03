Полицейские нашли пожилого виновника ДТП с пассажирским поездом в Пермском крае

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 06:23
Сотрудники полиции нашли 62-летнего водителя грузового автомобиля ЗИЛ, который столкнулся с пассажирским поездом в Горнозаводском районе. Полицейские обнаружили мужчину в его доме. Со слов водителя, после наезда на поезд он почувствовал себя плохо и в таком состоянии отошел в лес. Там его нашли грибники и помогли добраться до дома.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, сейчас полицейские проводят тщательную проверку обстоятельств случившегося. Кроме того, проверяется и достоверность слов виновника ДТП. Как стало известно Properm.ru, мужчину задерживать не стали и пока отпустили. На основе собранных сотрудниками МВД материалов будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
ДТП с пассажирским поездом случилось вчера утром, около 08:00, на железнодорожном перегоне станций Усть-Тискос — Европейская. В поезд №11, следовавший маршрутом «Новый Уренгой — Москва», въехал большегруз ЗИЛ. Краевые власти сообщали, что пострадал водитель грузового автомобиля. Позже очевидцы рассказывали журналистам, что мужчина был пьян и скрылся с места ДТП. Проводится проверка.