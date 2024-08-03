Приют для кошек «Матроскин» собрал 8 миллионов рублей на покупку нового помещения

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Пермский приют для кошек «Матроскин» собрал 8 млн рублей на покупку нового помещения для размещения животных. Всю сумму удалось собрать за пять недель даже без продажи текущего помещения приюта, которое находится в Доме грузчика (Монастырская, 171). Один из благотворителей, имя которого не раскрывается, пожертвовал самую большую сумму сбора — 2 млн рублей.
Однако учреждение все еще ищет новое помещение. Во время сбора средств трое юристов тщательно проверили документы на здание, которое планировало приобрести руководство «Матроскина». «Но оно в полной мере не соответствовало требованиям закона об ответственном обращении с животными, а предыдущая сделка на приобретение вызывала много вопросов. Мы просто не можем рисковать, поэтому были вынуждены отказаться от того варианта, но уже нашли другой. Прямо сейчас идет проверка документов еще одного здания с подходящей стоимостью и соответствующего жестким требованиям закона», — пишет руководитель приюта Галя Море в соцсети «ВКонтакте».
При этом текущее помещение все еще не продали. Средства, полученные с его продажи, будут направлены на обустройство нового здания. По техническим требованиям все помещения приюта должны быть обложены плиткой, в здании должна быть установлена вытяжка. Но, благодаря добровольным пожертвованиям, в новом доме «Матроскина» обещают сделать такой ремонт.