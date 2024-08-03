Приют для кошек «Матроскин» собрал 8 миллионов рублей на покупку нового помещения

Однако учреждение все еще ищет новое помещение. Во время сбора средств трое юристов тщательно проверили документы на здание, которое планировало приобрести руководство «Матроскина». «Но оно в полной мере не соответствовало требованиям закона об ответственном обращении с животными, а предыдущая сделка на приобретение вызывала много вопросов. Мы просто не можем рисковать, поэтому были вынуждены отказаться от того варианта, но уже нашли другой. Прямо сейчас идет проверка документов еще одного здания с подходящей стоимостью и соответствующего жестким требованиям закона», — пишет руководитель приюта Галя Море в соцсети «ВКонтакте».