Прохлада и дожди. Какая погода ждет жителей Прикамья в наступившие выходные

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
В эти выходные, 3 и 4 августа, в Пермском крае будет прохладно и дождливо. На погоду продолжит влиять деятельность циклона в атмосфере над европейской территорией России и Уралом.
Как рассказали специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами выпадут небольшие дожди, опустятся туманы. Днем прогнозируются кратковременные дожди и ливни. В отдельных районах возможны и грозы. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем — юго-западный, умеренный.
Температура воздуха ночью +10…+15°, в Перми около +14°. Днем синоптики ожидают потепление до +19…+23°, в Перми +20…+22°.