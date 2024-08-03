properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

В выходные 3–4 августа в Прикамье ожидаются дожди, грозы и до +23 градусов тепла

Прохлада и дожди. Какая погода ждет жителей Прикамья в наступившие выходные

3 августа 2024, 05:33
Фото: ideogram.ai

В выходные 3–4 августа в Прикамье ожидаются дожди, грозы и до +23 градусов тепла

Деятельность циклона все еще значительно влияет на погодные условия в регионе.

В эти выходные, 3 и 4 августа, в Пермском крае будет прохладно и дождливо. На погоду продолжит влиять деятельность циклона в атмосфере над европейской территорией России и Уралом.

Как рассказали специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами выпадут небольшие дожди, опустятся туманы. Днем прогнозируются кратковременные дожди и ливни. В отдельных районах возможны и грозы. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем — юго-западный, умеренный.

Температура воздуха ночью +10…+15°, в Перми около +14°. Днем синоптики ожидают потепление до +19…+23°, в Перми +20…+22°.

Пермяки стали свидетелями сильнейшего ливня
Узнать подробнее
Читайте также:
Берегите себя! Синоптики объявили штормовое предупреждение в Пермском краеМЧС Прикамья просит жителей региона не гулять завтра днем
#Общество#Регион#Пермь#Погода#Погода в выходные
Подпишитесь
МЧС: туман и гроза ожидаются завтра в Прикамье
Сегодня, 10:33
Фотофакт. Вместо помещения для участкового в Верхней Курье установили павильон «Торты»
Сегодня, 12:02
Как минимум два дома в Перми обещают оставить без горячей воды на два месяца
Сегодня, 11:30
Какие лекарственные травы можно собрать самому? Рассказали в Пермском Политехе
Сегодня, 07:00
Приют для кошек «Матроскин» собрал 8 миллионов рублей на покупку нового помещения
Сегодня, 08:59
Пьяный мотоциклист в Губахе пытался сбежать от госавтоинспекторов. Не получилось
Сегодня, 08:38