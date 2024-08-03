Пьяный мотоциклист в Губахе пытался сбежать от госавтоинспекторов. Не получилось

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
В Губахе 31-летнего мотоциклиста будут судить за нетрезвое вождение. Майским вечером наряд местной Госавтоинспекции заметил, что по дороге едет мотоцикл «ИЖ Планета-5», не имеющий государственных регистрационных номеров.
Когда мужчина заметил патрульную машину, то не стал останавливаться, несмотря на требования полицейских. Он наоборот прибавил скорость и решил скрыться. Экипаж с госавтоинспекторами стал преследовать нарушителя, произнося в громкоговоритель просьбы остановиться. Молодой человек остановился, бросил свой мотоцикл и попытался убежать, но скрыться ему не удалось. Полицейские задержали водителя и сопроводили в служебный автомобиль.
Инспекторы выяснили, что житель Губахинского округа имеет явные признаки опьянения. Однако он отказался проходить медосвидетельствование. Ранее мужчина уже нарушал правила дорожного движения, его лишали водительских прав. Сейчас суд арестовал мотоцикл, он находится на спецстоянке.