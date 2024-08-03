Пьяный мотоциклист в Губахе пытался сбежать от госавтоинспекторов. Не получилось

Когда мужчина заметил патрульную машину, то не стал останавливаться, несмотря на требования полицейских. Он наоборот прибавил скорость и решил скрыться. Экипаж с госавтоинспекторами стал преследовать нарушителя, произнося в громкоговоритель просьбы остановиться. Молодой человек остановился, бросил свой мотоцикл и попытался убежать, но скрыться ему не удалось. Полицейские задержали водителя и сопроводили в служебный автомобиль.