properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Пьяный мотоциклист в Губахе пытался сбежать от госавтоинспекторов. Не получилось

Пьяный мотоциклист в Губахе пытался сбежать от госавтоинспекторов. Не получилось

3 августа 2024, 08:38
Фото: ideogram.ai
Теперь мужчину ожидает суд.
Сюжет
Дтп

В Губахе 31-летнего мотоциклиста будут судить за нетрезвое вождение. Майским вечером наряд местной Госавтоинспекции заметил, что по дороге едет мотоцикл «ИЖ Планета-5», не имеющий государственных регистрационных номеров.

Когда мужчина заметил патрульную машину, то не стал останавливаться, несмотря на требования полицейских. Он наоборот прибавил скорость и решил скрыться. Экипаж с госавтоинспекторами стал преследовать нарушителя, произнося в громкоговоритель просьбы остановиться. Молодой человек остановился, бросил свой мотоцикл и попытался убежать, но скрыться ему не удалось. Полицейские задержали водителя и сопроводили в служебный автомобиль.

Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Пермскому краю

Инспекторы выяснили, что житель Губахинского округа имеет явные признаки опьянения. Однако он отказался проходить медосвидетельствование. Ранее мужчина уже нарушал правила дорожного движения, его лишали водительских прав. Сейчас суд арестовал мотоцикл, он находится на спецстоянке.

Читайте также:
Суд в Перми отложил заседание по смертельному ДТП у ЦУМа из-за технических неполадокСегодня ночью ДТП в Соликамском районе унесло жизни двух человекПолицейские нашли пожилого виновника ДТП с пассажирским поездом в Пермском крае
#Происшествия#Суд#Дтп#Пермь#Пьяный водитель#Губаха#Мотоциклист
Подпишитесь
МЧС: туман и гроза ожидаются завтра в Прикамье
Сегодня, 10:33
Фотофакт. Вместо помещения для участкового в Верхней Курье установили павильон «Торты»
Сегодня, 12:02
Как минимум два дома в Перми обещают оставить без горячей воды на два месяца
Сегодня, 11:30
Какие лекарственные травы можно собрать самому? Рассказали в Пермском Политехе
Сегодня, 07:00
Приют для кошек «Матроскин» собрал 8 миллионов рублей на покупку нового помещения
Сегодня, 08:59