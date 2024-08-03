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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

В Соликамском районе ночью 3 августа произошло смертельное ДТП с двумя жертвами

Сегодня ночью ДТП в Соликамском районе унесло жизни двух человек

3 августа 2024, 06:18
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края

В Соликамском районе ночью 3 августа произошло смертельное ДТП с двумя жертвами

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии.
Сюжет
Дтп

В Соликамском районе сегодня ночью, 3 августа, случилось смертельное ДТП. По предварительной информации, авария произошла в 00:15. По трассе «Кунгур — Соликамск» на 309 км со стороны Березников в направлении Соликамска ехал автомобиль Toyota Camry.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края в своем Telegram-канале, 27-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги влево. Затем он наехал на опору освещения, вследствие чего машина загорелась.

В результате ДТП погиб сам водитель, а также его 28-летний пассажир. По факту инцидента организована и проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии. Госавтоинспекторы просят водителей соблюдать скоростной режим, беречь себя и близких.

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