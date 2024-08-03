Сегодня ночью ДТП в Соликамском районе унесло жизни двух человек

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
В Соликамском районе сегодня ночью, 3 августа, случилось смертельное ДТП. По предварительной информации, авария произошла в 00:15. По трассе «Кунгур — Соликамск» на 309 км со стороны Березников в направлении Соликамска ехал автомобиль Toyota Camry.
Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края в своем Telegram-канале, 27-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги влево. Затем он наехал на опору освещения, вследствие чего машина загорелась.
В результате ДТП погиб сам водитель, а также его 28-летний пассажир. По факту инцидента организована и проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии. Госавтоинспекторы просят водителей соблюдать скоростной режим, беречь себя и близких.