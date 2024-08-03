Турниры и средневековые забавы. Как проходит фестиваль «На Хохловских холмах»

«На Хохловских холмах» проходят хороводы, игры, обряда, поют песни и посвящают всех желающих в традиции предков. На площадке фестиваля организованы настоящие турниры, народные детские игры, а также разные мастер-классы. С культурным наследием Пермского края гостей фестиваля знакомят народные мастера, ремесленники, реконструкторы и фольклорные ансамбли.