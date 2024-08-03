Турниры и средневековые забавы. Как проходит фестиваль «На Хохловских холмах»

Posted 3 августа, 14:13
Published 3 августа, 14:13
Modified 4 августа, 09:38
Updated 4 августа, 09:38
В эти выходные, 3 и 4 августа, на территории музея «Хохловка» проходит фестиваль «На Хохловских холмах» (6+). Посетителям предлагается стать частью истории и окунуться в атмосферу Средневековья.
«На Хохловских холмах» проходят хороводы, игры, обряда, поют песни и посвящают всех желающих в традиции предков. На площадке фестиваля организованы настоящие турниры, народные детские игры, а также разные мастер-классы. С культурным наследием Пермского края гостей фестиваля знакомят народные мастера, ремесленники, реконструкторы и фольклорные ансамбли.