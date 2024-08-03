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Posted 3 августа, 14:13

Published 3 августа, 14:13

Modified 4 августа, 09:38

Updated 4 августа, 09:38

Турниры и средневековые забавы. Как проходит фестиваль «На Хохловских холмах»

3 августа 2024, 14:13

Как в Пермском крае прошел фестиваль реконструкции «На Хохловских холмах»

Красочный фоторепортаж с первого дня уже традиционного культурного события.

В эти выходные, 3 и 4 августа, на территории музея «Хохловка» проходит фестиваль «На Хохловских холмах» (6+). Посетителям предлагается стать частью истории и окунуться в атмосферу Средневековья.

«На Хохловских холмах» проходят хороводы, игры, обряда, поют песни и посвящают всех желающих в традиции предков. На площадке фестиваля организованы настоящие турниры, народные детские игры, а также разные мастер-классы. С культурным наследием Пермского края гостей фестиваля знакомят народные мастера, ремесленники, реконструкторы и фольклорные ансамбли.

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#Спецпроекты#Общество#Пермь#Хохловка#Фоторепортаж#Музей#Фестиваль#Краеведческий музей
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