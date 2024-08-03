В Нижнем Тагиле из-за взрыва газа погибли 10 человек. Объявлен день траура

Сейчас в пункте временного размещения находится 21 человек, в том числе четыре ребенка. Еще 171 жилец рухнувшего дома, из них 31 ребенок, находится у родственников. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, продолжается работа по оказанию помощи, выплачиваются денежные компенсации. Сегодняшний день, 3 августа, объявлен днем траура в Нижнем Тагиле, сообщил мэр города Владислав Пинаев. Прямо сейчас идет разбор завалов, рабочие снесли левую часть здания.