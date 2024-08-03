В Нижнем Тагиле из-за взрыва газа погибли 10 человек. Объявлен день траура

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
В результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Тагиле погибли 10 человек, из них пятеро детей. Поисково-спасательные мероприятия длились круглосуточно более двух суток. Из-под завалов достали 15 человек, в том числе семь детей.
На месте ЧП работали более 550 специалистов и 74 единицы техники. В поисках задействовали девять кинологических расчетов. Всего вывезено почти 2,5 тыс. тонн обломков строительных конструкций и мусора.
Сейчас в пункте временного размещения находится 21 человек, в том числе четыре ребенка. Еще 171 жилец рухнувшего дома, из них 31 ребенок, находится у родственников. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, продолжается работа по оказанию помощи, выплачиваются денежные компенсации. Сегодняшний день, 3 августа, объявлен днем траура в Нижнем Тагиле, сообщил мэр города Владислав Пинаев. Прямо сейчас идет разбор завалов, рабочие снесли левую часть здания.
Взрыв газа произошел в пятиэтажном многоквартирном доме на ул. Сибирской, 81 в четверг днем, 1 августа. Сейчас поисково-спасательные мероприятия завершены.