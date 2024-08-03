Вместо помещения для участкового в Верхней Курье установили павильон «Торты»

«Дело, конечно, хорошее. Мы давно просили, чтобы на территории поселка было помещение для участкового. Но каких со вчера анекдотов народ не придумал про вишенку на торте, да и похуже. Можно было сначала павильон привести в порядок, перекрасить, обустроить. И потом уже везти в Курью. Надеемся, к понедельнику районные чиновники одумаются», — говорят пермяки.