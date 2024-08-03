Вместо помещения для участкового в Верхней Курье установили павильон «Торты»

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В Верхней Курье на фоне конфликта споров из-за строительства мечети появился необычный павильон для участкового. Как рассказали Properm.ru местные жители, бывший нестационарный торговый объект (НТО) установили вчера, 2 августа. Он располагается на повороте с ул. Верхнекурьинской к православному храму.
«Дело, конечно, хорошее. Мы давно просили, чтобы на территории поселка было помещение для участкового. Но каких со вчера анекдотов народ не придумал про вишенку на торте, да и похуже. Можно было сначала павильон привести в порядок, перекрасить, обустроить. И потом уже везти в Курью. Надеемся, к понедельнику районные чиновники одумаются», — говорят пермяки.
Люди предполагают, что представители администрации Мотовилихинского района решили установить «самый приличный» из павильонов, ранее демонтированных за несоответствие требованиям благоустройства. По правилам размещения НТО в городе такой ларек не подходит, обратили внимание пермяки.
По словам верхнекурьинцев, участковый полицейский на территории работает, и в грядущий понедельник, 5 августа, он выйдет из отпуска. Ранее он вел прием граждан в поселке в служебном автомобиле.
В июле министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края разрешило использовать земельный участок в Верхней Курье под мечеть. Она будет рассчитана на 250 посетителей, предусмотрено более 80 парковочных мест. Здание мечети окружено частными и многоквартирными жилыми домами.