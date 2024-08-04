«Амкар-Пермь» из-за ничьей на своем поле потерял первое место в турнирной таблице

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Published Сегодня, 04:46
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Вчера, 3 августа, футболисты «Амкара-Пермь» принимали на стадионе «Звезда» в рамках 15-го тура первенства Второй лиги дивизиона Б «Ностру» из Новотроицка. Итог поединка — нулевая ничья.
«Имели подавляющее преимущество всю игру и не забили. Это поражение, результат расцениваю как поражение. Владеть инициативой, создать семь-восемь голевых моментов, но не забить. Кто был на стадионе, тот всё видел сам. Ответственность за это беру на себя», — прокомментировал итог игры главный тренер пермского клуба Андрей Блажко.
Кировское «Динамо» в домашнем поединке обыграло «Ладу-Тольятти» со счётом 1:0 и вернуло себе первое место в турнирной таблице. «Амкар» опустился на вторую позицию.
Следующую встречу «красно-черные» проведут в Барнауле, где 10 августа они встретятся с местным «Динамо».