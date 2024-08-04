«Амкар-Пермь» из-за ничьей на своем поле потерял первое место в турнирной таблице

«Имели подавляющее преимущество всю игру и не забили. Это поражение, результат расцениваю как поражение. Владеть инициативой, создать семь-восемь голевых моментов, но не забить. Кто был на стадионе, тот всё видел сам. Ответственность за это беру на себя», — прокомментировал итог игры главный тренер пермского клуба Андрей Блажко.