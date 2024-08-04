Дорогу Пермь-Ильинский расширят в следующем году на еще одном участке

Власти Пермского края объявили открытый конкурс на выполнение работ по устройству дополнительных полос движения в сторону подъёма на участке с 27 по 29 км автомобильной дороги Пермь — Ильинский. Заявки на работы в Краснокамском городском округе принимаются до 27 августа. Первым внимание на проводимый конкурс на портале госзакупок обратил «Новый компаньон».