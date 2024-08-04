Дорогу Пермь-Ильинский расширят в следующем году на еще одном участке

Posted 4 августа 2024, 12:27
Published 4 августа 2024, 12:27
Modified 4 августа 2024, 12:29
Updated 4 августа 2024, 12:29
Власти Пермского края объявили открытый конкурс на выполнение работ по устройству дополнительных полос движения в сторону подъёма на участке с 27 по 29 км автомобильной дороги Пермь — Ильинский. Заявки на работы в Краснокамском городском округе принимаются до 27 августа. Первым внимание на проводимый конкурс на портале госзакупок обратил «Новый компаньон».
Начальная (максимальная) цена контракта — 138,5 млн рублей. Исполнитель должен приступить к подготовительным работам с 1 января 2025 года, земляные работы на участке стартуют с 1 апреля 2025 года, а непосредственно строительные пройдут с 1 мая по 31 августа.
Подрядчик должен провести согласованную вырубку зелёных насаждений, переложить сети оператора связи, проложить дорожное полотно и обеспечить его безопасную эксплуатацию. Дополнительные полосы на участках подъёма необходимы для повышения безопасности движения и пропускной способности трасс.
В этом году устройство дополнительных полос движения в сторону подъёма проводится на участке 23-25 км автомобильной дороги Пермь—Ильинский.