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Дорогу Пермь-Ильинский расширят в следующем году на еще одном участке

Дорогу Пермь-Ильинский расширят в следующем году на еще одном участке

4 августа 2024, 12:27
Фото: 1MI
Стоимость работ по сооружению дополнительных полос движения — 138,5 миллионов рублей.

Власти Пермского края объявили открытый конкурс на выполнение работ по устройству дополнительных полос движения в сторону подъёма на участке с 27 по 29 км автомобильной дороги Пермь — Ильинский. Заявки на работы в Краснокамском городском округе принимаются до 27 августа. Первым внимание на проводимый конкурс на портале госзакупок обратил «Новый компаньон».

Начальная (максимальная) цена контракта — 138,5 млн рублей. Исполнитель должен приступить к подготовительным работам с 1 января 2025 года, земляные работы на участке стартуют с 1 апреля 2025 года, а непосредственно строительные пройдут с 1 мая по 31 августа.

Подрядчик должен провести согласованную вырубку зелёных насаждений, переложить сети оператора связи, проложить дорожное полотно и обеспечить его безопасную эксплуатацию. Дополнительные полосы на участках подъёма необходимы для повышения безопасности движения и пропускной способности трасс.

В этом году устройство дополнительных полос движения в сторону подъёма проводится на участке 23-25 км автомобильной дороги Пермь—Ильинский.

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#Пермь#Ремонт дорог#Транспорт#Строительство дорог#Содержание дорог
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