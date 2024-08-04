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Posted 4 августа, 11:03

Published 4 августа, 11:03

Modified 4 августа, 11:05

Updated 4 августа, 11:05

ХК «Молот» проиграл во втором контрольном матче команде из Кирово-Чепецка

4 августа 2024, 11:03
Пермские хоккеисты проводят предсезонные сборы

ХК «Молот» проводит предсезонную подготовку и в ее ходе провел второй уже контрольный матч с «Олимпией» из Кирово-Чепецка. Пермяки уступили во второй встрече со счетом 2:3.

У «Молота» шайбами отметились Ярослав Зыков и Виктор Пластинин. Отметим, что по ходу игры пермяки уступали 0:2. Им удалось сровнять счет, но победный бросок был за гостями.

В первом матче вчера, 3 августа, «молотобойцы» победили «Олимпию» со счетом 3:0. Заброшенными шайбами в составе «красно-черных» отличились Максим Кицин, Павел Щербаков и Олег Ломако. Все шайбы были заброшены в первом периоде.

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот
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